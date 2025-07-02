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    Здоровье

      "9 месяцев боли": Казахстанка рассказала о забытой марле внутри пациентки в роддоме Алматы

      Опубликовано:

      Мужчина лежит в больнице
      Больница. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

      Врачи одного из алматинских роддомов забыли марлю в теле женщины - такое заявление сделала юрист Анна Чернова, передает корреспондент NUR.KZ.

      По словам юриста, алматинка родила третьего ребенка путем кесарева сечения, а на следующий день после операции пожаловалась врачам на острую боль.

      "Просила: "пожалуйста, посмотрите внимательно УЗИ, мне очень плохо". Врачи отмахнулись. Осмотр провели, как нам кажется, формально и потом выписали ее. "Все чисто!".

      Впереди нашу клиентку ждали 9 месяцев боли. Она не могла нормально спать, есть, с трудом передвигалась, не могла поднять на руки своего новорожденного ребенка. Вес стремительно уходил, боли нарастали. В. обращалась в частные клиники, проходила десятки обследований, тратила огромные деньги и все безрезультатно. Диагнозы менялись, но никто из врачей не мог найти настоящую причину и понять, что происходит с молодой женщиной", - пишет в своем Instagram Анна Чернова.

      Юрист отмечает, что в мае этого года КТ показала образование в области малого таза. Возникло подозрение на опухоль и пациентку срочно госпитализировали.

      "3 июня 2025 года, во время экстренной операции, врачи были потрясены: внутри женщины все это время находилась забытая марлевая салфетка, оставленная в брюшной полости врачами государственного роддома во время кесарева. За 9 месяцев марля вызвала гнойное воспаление, перитонит и разрушила внутренние органы. Часть кишечника пришлось удалить", - сообщает автор.

      Операция длилась 7 часов, продолжает она, в ней участвовали четыре хирурга. По словам юриста, врачи признались, что через неделю женщину не удалось бы спасти.

      "Сейчас она живет с калоприемником и ждет еще одну сложную операцию по восстановлению кишечника. Но провести ее можно будет не раньше, чем через полтора года, когда организм окрепнет и пройдет реабилитацию. Все это время женщина будет жить с внешней стомой, ограничениями, болью и дискомфортом. Это еще полтора года мучений, неопределенности и ожидания. Врачи не дают никаких гарантий, что она когда-либо сможет вернуться к полноценной жизни", - заключила Чернова.

      Как сообщили в УОЗ Алматы корреспонденту NUR.KZ, по факту будет проведена проверка.

      "Управлением общественного здравоохранения города Алматы инициировано обращение в Комитет контроля качества и безопасности медицинской деятельности Министерства здравоохранения Республики Казахстан с просьбой провести проверку по данному инциденту.

      По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования в установленном порядке, в рамках действующего законодательства", - отметили в ведомстве.

      Напомним, ранее жительница Костаная Асель Уакбаева обвинила врачей областного перинатального центра в смерти своего ребенка.

      В ноябре прошлого года в Павлодаре беременной казахстанке, ребенок которой перестал шевелиться, отказали в экстренном кесареве. Ребенок скончался в утробе, в больнице проводится расследование.

      Также мы писали, что жительница Акмолинской области обвиняет медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

      Кроме того, в ноябре того же года в Костанайской областной детской больнице произошла трагедия - умер 10-месячный ребенок. Родители обвинили в произошедшем врачей. Позже врачи ответили на обвинения родителей.

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