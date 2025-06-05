После смертей казахстанцев в процедурных кабинетах Минздрав усиливает контроль

В начале года двое казахстанцев умерли после процедур в частных процедурных кабинетах. При проверке выявлены нарушения, в связи с чем Минздрав проверяет процедурные по Казахстану, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, ведомство усиливает контроль за качеством и безопасностью медицинских услуг, оказываемых в частных процедурных кабинетах.

"Напомним, с начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК при проверке данных учреждений выявил серьезные нарушения, в том числе отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медицинской помощи, несоблюдение правил хранения медикаментов", - отмечается в публикации.

В регионе были созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.

"В результате внеплановых проверок на 14 процедурных кабинетов наложены административные штрафы на общую сумму 2,1 млн тенге, 51 кабинет прекратил работу добровольно, в 68 учреждениях проверки продолжаются", - сообщили в департаменте КМФК по Жамбылской области.

Аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.

Отмечается также, что внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов.

Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения.

Напомним, в апреле Министерство здравоохранения опубликовало обращение к казахстанцам на фоне нескольких смертей после посещения процедурных кабинетов в Жамбылской области.

До этого сообщалось, что в Таразе сразу два человека скончались после получения укола антибиотика в процедурных кабинетах. Отец одного из скончавшихся мужчин винит в смерти сына медсестер процедурной. Якобы те не сделали пробу, и вообще, как выяснилось позже, не имели права назначать препараты и колоть их.

Полиция начала расследование по факту смерти мужчин, а в областном упрздраве подтвердили, что кабинеты не имели права проводить процедуры.

Также в начале апреля сообщалось, что в Жамбылской области медиков и должностных лиц наказали после смерти роженицы и ее ребенка в шуской больнице.

А осенью прошлого года стало известно, что ФСМС Казахстана провел внеплановую проверку и выявил ряд нарушений в работе свыше 200 медорганизаций страны.