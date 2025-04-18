Смерти после уколов на юге Казахстана: Минздрав обратился к казахстанцам

Министерство здравоохранения опубликовало обращение к казахстанцам на фоне нескольких смертей после посещения процедурных кабинетов в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в Минздраве, с 2024-го по I квартал 2025 года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля и его территориальные подразделения поступило 7 обращений граждан, касающихся качества предоставления процедурных медицинских услуг.

По каждому из этих обращений были проведены внеплановые проверки. В результате проверок выявлены следующие нарушения:

4 факта осуществления медицинской деятельности без соответствующей лицензии;

3 случая оказания процедурных услуг без сертифицированных специалистов;

2 факта нарушения условий хранения лекарственных средств.

По итогам проверок медучреждения оштрафовали на 1 млн тенге.

"В случаях с летальными исходами в Жамбылской области проведены дополнительные внеплановые проверки, в ходе которых выявлены грубые нарушения правил хранения медикаментов и медицинских изделий.

Материалы по этим случаям переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Один из процедурных кабинетов в данном регионе официально прекратил деятельность", - проинформировали в ведомстве.

Согласно официальной информации, в Жамбылской области сегодня функционируют 107 процедурных кабинетов, из которых только 42 имеют лицензию на осуществление доврачебной медицинской помощи. При этом Минздрав может провести проверки только после обращения казахстанцев.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует гражданам:

обращаться за процедурными медицинскими услугами только в лицензированные медицинские организации;

уточнять наличие лицензии и квалификации персонала;

не допускать проведения медицинских процедур в домашних условиях без соответствующего врачебного наблюдения.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Таразе сразу два человека скончались после получения укола антибиотика в процедурных кабинетах. Отец одного из скончавшихся мужчин винит в смерти сына медсестер процедурной. Якобы те не сделали пробу, и вообще, как выяснилось позже, не имели права назначать препараты и колоть их.

Полиция начала расследование по факту смерти мужчин, а в областном упрздраве подтвердили, что кабинеты не имели права проводить процедуры.