Минздрав анонсировал снижение цен на лекарства в аптеках Казахстана до 30 процентов

В Казахстане проводит масштабный пересмотр системы ценообразования на лекарства. Главная цель — снижение цен на препараты и повышение их доступности, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

По информации Министерства здравоохранения, новый механизм регулирования предельных цен распространяется на лекарства в бесплатном перечне от государства — в рамках ГОБМП и ОСМС, также на препараты, которые реализуются через оптово-розничную торговую сеть.

В бесплатном перечне лекарств, предназначенных для амбулаторного и стационарного лечения, предусмотрено снижение цен до 19%, в розничном аптечном сегменте — до 30%.

Обновленный перечень включает:

3475 наименований лекарств и 2917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС);

5936 препаратов — для оптовой и розничной реализации.

Средние показатели снижения цен составляют:

2222 наименования лекарств — до 18%;

1847 видов медизделий — до 14%;

5492 наименования лекарств в аптеках — до 30%.

Сообщается, что при этом предельная цена на торговое наименование лекарственного средства не превышает предельную цену для оптовой реализации, утвержденную для данного препарата. Расчет предельных цен осуществлялся с учетом формы выпуска, дозировки, концентрации, объема и фасовки, а также за единицу измерения.

"Цены для лекарственных средств, предназначенных для оптовой и розничной реализации, формировались с учетом средних значений предельных цен производителей в десяти референтных странах: Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Кыргызстан, Польша, Россия, Словения, Турция и Узбекистан. Использовались данные международной базы Navlin Price& Access Data", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что при формировании предельных цен на лекарственные средства отечественного производства учитываются зарегистрированные цены на аналогичные импортируемые препараты с аналогичным международным непатентованным наименованием, формой выпуска, дозировкой, концентрацией и объемом.

"Механизм будет включать постоянный мониторинг цен и проверку их соответствия реальной ситуации на рынке. Это означает, что цены не будут расти без причины, а любые попытки спекуляций или необоснованного повышения цен будут быстро выявляться и устраняться", - добавили в Минздраве.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано около 6 000 лекарственных средств.

Напомним, в январе фармацевтическая продукция в Казахстане подорожала в среднем на 8,6%. Сильнее всего цены выросли на "Корвалол", "Канефрон Н" и "Ацикловир".

Ранее также сообщалось, что медсестер в Казахстане наделят новыми полномочиями - они смогут выписывать рецепты на лекарства без врачей.

Также недавно депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил упростить процедуру допуска некоторых лекарств на рынок Казахстана. По его словам, важно не допускать бюрократии.