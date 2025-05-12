Получать рецепты на лекарства без визита к врачу смогут казахстанцы

Медсестер в Казахстане наделят новыми полномочиями - они смогут выписывать рецепты на лекарства без врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на ответ вице-премьера на депутатский запрос.

Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, отвечая на депутатский запрос об обеспечении населения лекарственными средствами, сообщил о некоторых нововведениях в стране.

По словам вице-премьера, с июля 2023 года пересмотрен порядок выписывания рецептов пациентам, состоящим на диспансерном учете: если ранее рецепты выписывали только на месяц, то теперь этот срок увеличен до трех месяцев.

В поликлиниках выдача лекарств и медизделий осуществляется через QR-код, SMS-код или на бумажных носителях.

"В настоящее время Минздравом прорабатывается вопрос выписывания рецептов на лекарства средним медицинским персоналом при наличии назначения врача, т.е. пациентам с хроническими заболеваниями для получения рецептов будет достаточно обратиться к ним без необходимости визита к врачу", - сообщил Кошербаев.

Он добавил, что правительство принимает системные меры, направленные на повышение доступности медицинской помощи и бесперебойное обеспечение населения лекарственными средствами.

Как сообщается на едином портале госорганов Gov.kz, казахстанцы, состоящие на диспансерном учете, могут получить бесплатные либо льготные лекарства и медицинские изделия. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или подать заявку через портал egov.kz.

Порядок подачи заявки через egov.kz очень прост. Достаточно авторизоваться на портале с помощью ЭЦП или одноразового пароля. Далее нужно выбрать услугу "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан".

Выбрав ее, следует заполнить дату выдачи и дату окончания действия рецепта врача.

При приобретении лекарственных средств по бесплатным или льготным рецептам необходимо предъявить удостоверение личности либо свидетельство о рождении ребенка, для которого выписаны лекарства.

Напомним, с 1 мая в Казахстане изменились правила работы скорой помощи:

мобильные бригады при поликлиниках стали работать в часы их функционирования — с 8:00 до 20:00;

вызовы VI категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, теперь перенаправляются мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;

после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая VI категорию, как и прежде, обслуживаются бригадами скорой помощи.

В Минздраве считают, что, изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП.