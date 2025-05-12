Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Получать рецепты на лекарства без визита к врачу смогут казахстанцы

Опубликовано:

Врач измеряет давление у девушки
Медкабинет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Медсестер в Казахстане наделят новыми полномочиями - они смогут выписывать рецепты на лекарства без врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на ответ вице-премьера на депутатский запрос.

Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, отвечая на депутатский запрос об обеспечении населения лекарственными средствами, сообщил о некоторых нововведениях в стране.

По словам вице-премьера, с июля 2023 года пересмотрен порядок выписывания рецептов пациентам, состоящим на диспансерном учете: если ранее рецепты выписывали только на месяц, то теперь этот срок увеличен до трех месяцев.

В поликлиниках выдача лекарств и медизделий осуществляется через QR-код, SMS-код или на бумажных носителях.

"В настоящее время Минздравом прорабатывается вопрос выписывания рецептов на лекарства средним медицинским персоналом при наличии назначения врача, т.е. пациентам с хроническими заболеваниями для получения рецептов будет достаточно обратиться к ним без необходимости визита к врачу", - сообщил Кошербаев.

Он добавил, что правительство принимает системные меры, направленные на повышение доступности медицинской помощи и бесперебойное обеспечение населения лекарственными средствами.

Как сообщается на едином портале госорганов Gov.kz, казахстанцы, состоящие на диспансерном учете, могут получить бесплатные либо льготные лекарства и медицинские изделия. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или подать заявку через портал egov.kz.

Порядок подачи заявки через egov.kz очень прост. Достаточно авторизоваться на портале с помощью ЭЦП или одноразового пароля. Далее нужно выбрать услугу "Предоставление лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан".

Выбрав ее, следует заполнить дату выдачи и дату окончания действия рецепта врача.

При приобретении лекарственных средств по бесплатным или льготным рецептам необходимо предъявить удостоверение личности либо свидетельство о рождении ребенка, для которого выписаны лекарства.

Напомним, с 1 мая в Казахстане изменились правила работы скорой помощи:

  • мобильные бригады при поликлиниках стали работать в часы их функционирования — с 8:00 до 20:00;
  • вызовы VI категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, теперь перенаправляются мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
  • после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая VI категорию, как и прежде, обслуживаются бригадами скорой помощи.

В Минздраве считают, что, изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2243967-medsestry-smogut-vydavat-pacientam-recepty-na-lekarstva-v-kazahstane/