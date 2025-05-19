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Избавиться от бюрократии при получении импортных лекарств в Казахстане предложил депутат

Опубликовано:

Лекарства
Лекарства. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил упростить процедуру допуска некоторых лекарств на рынок Казахстана, передает NUR.KZ. По его словам, важно не допускать бюрократии.

Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором приводит в пример США или Европу, где лекарство проходит все этапы клинических испытаний и широко применяется - это уже "весомый показатель его эффективности и безопасности".

"Но в Казахстане даже для таких препаратов действует громоздкая процедура регистрации, которая может длиться годами. Это серьезно замедляет доступ пациентов к современным лекарствам даже на платной основе.

При этом нельзя утверждать, что наш НАЦЭЛС (Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники - прим. ред.), проводя экспертизу, способен оценить препарат глубже, чем ведущие международные институты", - написал Аймагамбетов.

По его мнению, если лекарство уже одобрено авторитетными регуляторами и разрешено к применению в США и Европейском союзе, оно должно допускаться в Казахстан по ускоренной и упрощенной процедуре, чтобы граждане могли его покупать при необходимости, и не заказывали из других стран.

По данным депутата, такие страны как Сингапур, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других стран уже давно применяют похожие подходы. По его мнению, такие возможности дают людям доступ к необходимым препаратам без лишней бюрократии.

При этом он добавил, что важно предусмотреть фармаконадзор после допуска и "условный допуск с правом отзыва", если препарат впоследствии будет снят с рынка.

"Регистрация ведь лишь первый этап: допуск на рынок, чтобы препарат в принципе мог появиться в аптеках, не ожидая многолетнего одобрения. А включение в списки ГОбМП, МӘМС (ОСМС - прим.ред.) и другие документы будет проходить по дополнительным фильтрам. И здесь, конечно, тоже нужно минимизировать бюрократию и коррупционные риски", - добавил Асхат Аймагамбетов.

В декабре прошлого года мы писали, что порядка 6% лекарств в год не допускается на рынок Казахстана. Тогда мы писали, как казахстанцев защищают от некачественной лекарственной продукции и каким образом потребители могут влиять на безопасность фармрынка. А в январе прошлого года депутат Вера Ким раскритиковала Минздрав за препятствие в развитии казахстанского фармпроизводства.

В конце 2024 года сообщалось, что через "Социальный кошелек" казахстанцы могут получить бесплатные лекарства, используя QR-коды - таким образом были выданы препараты на основе почти 1,4 млн рецептов.

Недавно мы также писали, что получать рецепты на лекарства без визита к врачу смогут казахстанцы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2246595-izbavitsya-ot-byurokratii-pri-poluchenii-importnyh-lekarstv-v-kazahstane-predlozhil-deputat/