"Лекарства делают в Алматы, но Казахстан закупает их в Индии": депутат раскритиковала Минздрав

На заседании мажилиса депутат Вера Ким раскритиковала Минздрав за препятствие в развитии казахстанского фармпроизводства, передает корреспондент NUR.KZ.

Вера Ким раскритиковала работу Минздрава по развитию отечественного фармпроизводства, отметив, что действующие правила – это "преступная бюрократия".

"Собственное производство лекарств и медицинских изделий – это, без преувеличения, вопрос национальной безопасности. (…) Глава государства поставил задачу довести долю отечественных лекарств до 50%. Сегодня она не превышает 15%.

При этом, профильное министерство вместо помощи препятствует решению этой задачи. Так, головной болью для предпринимателей стали принятые в июне прошлого года правила организации закупа лекарственных средств, медизделий и специализированных лечебных продуктов за N110", – заявила депутат.

Документ, по словам Ким, не дает четкого понимания, может ли фармпродукция, закупаемая единым дистрибьютером, частично производиться за рубежом, или же должна иметь 100% местную локализацию.

Это, как считает депутат, и позволяет единому дистрибьютеру СК "Фармация" не допускать к тендеру отечественных производителей с неполным циклом производства в Казахстане.

В пример Вера Ким привела алматинскую фармкомпанию, которая производит 13 лекарств. При этом СК "Фармация", как утверждает она, закупает их аналог в Индии по 30 млн тенге за каждое наименование.

За последние годы, по словам Ким, ни с одним казахстанским производителем не был подписан контракт на закуп медтехники – из-за бюрократии медорганизации страны не могут их купить.

"Такая бюрократия не просто не эффективна, она преступна. К примеру, из-за отсутствия утвержденных цен, жамбылский завод не может реализовать экспресс-тесты ранней диагностики рака. Производственная мощность - 15 млн изделий в год. Сколько это могло бы спасти жизней?" - возмутилась Вера Ким.

Депутат потребовала в кратчайшие сроки устранить недоработки в правилах закупа, утвердить ясные индикаторы и решить вопрос с согласованием предельных цен медтехники, из-за чего невозможен ее закуп у казахстанских производителей.

Напомним, летом прошлого года сообщалось о том, что предельные цены для некоторых лекарств установят в Казахстане. Отмечалось, что новые правки должны ограничить цены на дополнительные 1 124 вида лекарственных средств.

В конце прошлого года мы также писали о том, что цены на лекарства в Казахстане выросли на 12,4% за год. При этом отмечалось, что большая часть медикаментов импортируется из России, Китая и Германии.

Сообщалось также, что за 2023 год импорт лекарств в Казахстане заметно вырос. За первые семь месяцев года в страну было завезено 15,8 тыс. тонн фармпродукции, что в натуральном выражении на 8,8% больше, чем год назад. Отмечается, что импорт лекарств и медикаментов превышает объемы отечественного производства более чем в три раза.

Мы также писали о том, что в 2024 году в Казахстане будет введен новый акциз на спирт, что повлияет на стоимость некоторых лекарств. Речь идет о спиртосодержащих лекарствах: зеленка, йод, ротокан, корвалол, меновазин, настойка валерианы, календула и многие другие.