Порядок работы мобильных медицинских бригад меняют в Казахстане

Вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности - это связано с жалобами на ожидание, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

"В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности.

Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - отмечается в сообщении Минздрава.

Здесь же уточнили, что вызовы 4-ой категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.

Что изменится с 1 мая:

мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8:00 до 20:00;

вызовы 4 категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;

после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая 4 категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

"Как показывает статистика, более 50% вызовов скорой помощи относятся к 4 категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний. Нужно признать, что такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь.

Изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП", - уверены в профильном ведомстве.

Теперь, согласно вносимых изменений, мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями.

"Мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления.

В случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым - с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента. Такой подход обеспечит более качественное адресное медицинское обслуживание", - отмечается в сообщении.

При этом механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103 граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.

Отмечается, что время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов составит до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей.

Напомним, осенью прошлого года Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. Проект документа был опубликован на портале "Открытые НПА".

В документе сообщалось, что принятые диспетчером вызовы подразделяются на 4 категории срочности и на вызовы, подлежащие обслуживанию мобильной бригадой организации ПМСП.

Позже в Минздраве прокомментировали готовящиеся изменения и объяснили, почему было решено их предложить.

Также глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала, что конкретно изменится в работе службы скорой медицинской помощи в Казахстане.