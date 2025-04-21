Здоровье

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Порядок работы мобильных медицинских бригад меняют в Казахстане

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности - это связано с жалобами на ожидание, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

"В связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы Министерством здравоохранения вносятся изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности.

Данные изменения вступают в силу с 1 мая текущего года и не ограничивают права граждан на вызов экстренной помощи по номеру 103", - отмечается в сообщении Минздрава.

Здесь же уточнили, что вызовы 4-ой категории срочности касаются состояний, не угрожающих жизни пациента, при которых отсутствует непосредственная и потенциальная угроза жизни и здоровью пациента, но требующие медицинского вмешательства.

Что изменится с 1 мая:

  • мобильные бригады при поликлиниках будут работать в часы их функционирования - с 8:00 до 20:00;
  • вызовы 4 категории срочности (например, повышенное давление, температура, легкие травмы), не представляющие угрозы жизни, будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник;
  • после 20:00 и в выходные дни все вызовы, включая 4 категорию, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

"Как показывает статистика, более 50% вызовов скорой помощи относятся к 4 категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний. Нужно признать, что такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь.

Изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП", - уверены в профильном ведомстве.

Теперь, согласно вносимых изменений, мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи будут выезжать на вызовы и осуществлять плановые посещения пациентов на дому. Это позволит обеспечивать своевременное наблюдение за состоянием здоровья граждан и оперативно реагировать на ухудшения состояния, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями.

"Мобильные бригады ПМСП формируются из расчета одна бригада на 25 тысяч населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления.

В случае необходимости мобильные бригады могут сопровождать узконаправленные специалисты, в частности, детям помощь будет оказываться с участием педиатра, взрослым - с привлечением узких специалистов (кардиологов, невропатологов и других врачей) в зависимости от характера и степени тяжести состояния пациента. Такой подход обеспечит более качественное адресное медицинское обслуживание", - отмечается в сообщении.

При этом механизм вызова скорой помощи остается прежним - набрав номер 103 граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.

Отмечается, что время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов составит до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут - для вызовов первой категории, 15 - для второй и 30 - для третьей.

Напомним, осенью прошлого года Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. Проект документа был опубликован на портале "Открытые НПА".

В документе сообщалось, что принятые диспетчером вызовы подразделяются на 4 категории срочности и на вызовы, подлежащие обслуживанию мобильной бригадой организации ПМСП.

Позже в Минздраве прокомментировали готовящиеся изменения и объяснили, почему было решено их предложить.

Также глава Минздрава Акмарал Альназарова рассказала, что конкретно изменится в работе службы скорой медицинской помощи в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2237913-poryadok-raboty-mobilnyh-medicinskih-brigad-menyayut-v-kazahstane/