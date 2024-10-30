Как будут работать "скорые", объяснила глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что изменится в работе службы скорой медицинской помощи, передает NUR.KZ.

"Изначально проект приказа вышел. Он изменениям не подлежал, и изначально говорилось о том, что служба скорой медицинской помощи как работала, так и будет работать, в таком же режиме – 24\7, обслуживая 1, 2 и 3 категорию срочности", – сказала она.

Предлагается пересмотреть лишь порядок работы по 4 категории срочности.

"Эти услуги оказывали поликлиники. Сегодня предлагается экспертами для того, чтобы обеспечить доступность, скорость оказания медпомощи, передать 4 категорию скорой медпомощи в ночное время на станции скорой неотложной медпомощи, а в условиях поликлиники оставить часы работы с 08:00 до 20:00 и в субботние дни. После 20:00 люди могут обращаться в скорую и получать эту помощь. Проект еще не утвержден, только завершилось его обсуждение в "Открытые НПА", но пока он не утвержден", – сказала глава Минздрава.

Отметим, ранее министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. Проект документа был опубликован на портале "Открытые НПА".

В документе сообщалось, что принятые диспетчером вызовы подразделяются на 4 категории срочности и на вызовы, подлежащие обслуживанию мобильной бригадой организации ПМСП.

Согласно изменениям, при поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции СМП посредством автоматизированной системы управления передает вызовы мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 18:00 часов в будние дни).

Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 08:00 до 18:00 в будние дни, в субботу – с 08:00 до 12:00.

Также в документе пояснили, что вызов 4 категории срочности - состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

Позже в Минздраве прокомментировали готовящиеся изменения и объяснили, почему было решено их предложить.