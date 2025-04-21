"По 6 млн тенге на неделю": дорогостоящую поездку алматинских врачей в Нью-Йорк объяснили в акимате

Ранее в Сети появилась информация якобы о дорогостоящей поездке врачей из медучреждений Алматы в Нью-Йорк. Ее прокомментировали в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы, передает NUR.KZ.

Информация о зарубежной поездке врачей из алматинских поликлиник и больниц была опубликована в .

"По 6 миллионов тенге потратят за одну неделю в Нью-Йорке 24 государственные больницы и поликлиники Алматы (у некоторых организаций сумма немного ниже). Вся эта информация в открытом доступе. Поездка запланирована с 19-го апреля 2025", - отмечается в посте.

При этом автор поста утверждает, что организации здравоохранения Алматы всегда выезжали за рубеж, но по стоимости в два раза выше рыночной - стали ездить в 2024 году.

"Выбор городов и программы пребывания вызывают много вопросов. Например, последняя программа, которая была осенью 2024 года в Лос-Анджелесе. Происходят такие закупки без объявления конкурсов государственных закупок. И всегда у одного поставщика", - заявляет автор поста.

Корреспондент NUR.KZ обратилась за комментарием в пресс-службу Управления здравоохранения акимата Алматы, где сообщили, что повышение квалификации врачей в Нью‑Йорке пройдет за счет средств самих медицинских организаций, полученных от платных услуг.

"Ранее в социальных сетях распространилась информация о якобы многомиллионных тратах бюджетных средств на зарубежную образовательную поездку в Нью-Йорк (США) медицинских работников. В связи с этим Управление общественного здравоохранения Алматы заявляет, что изложенная в публикации блогера информация не соответствует действительности. Управление не является организатором указанной в публикации поездки и не размещало объявление о закупке на обучение за рубежом. Соответственно, бюджетное финансирование на это не предусмотрено.

Необходимо пояснить, что повышение квалификации медицинских работников проводится за счет собственных средств медорганизаций, полученных от платных услуг. Все государственные медучреждения в Казахстане работают в форме государственных предприятий на праве хозяйственного ведения (ГКП на ПХВ), что дает им право самостоятельно получать доходы и принимать решения о расходах, в том числе, на зарубежное обучение в соответствии с планами развития. Страны и программы обучения выбираются медорганизациями на основе успешного международного опыта", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что закупки образовательных программ за рубежом могут проводиться без конкурса в соответствии с Законом РК "О государственных закупках" - на основе коммерческих предложений и оценки актуальности и эффективности программ.

"Также доводим до сведения, что автор публикации является участником рынка по представлению услуг по организации зарубежных образовательных поездок медработников. В связи с этим, публикацию недостоверных сведений можно расценивать, как попытку автора повлиять на результаты будущих закупок в своих интересах.

Управление общественного здравоохранения Алматы оставляет за собой право по привлечению автора публикации к ответственности за распространение недостоверной информации, включая обращение в правоохранительные органы", - добавили в управлении.

Здесь же призвали представителей СМИ и авторов социальных медиа при подготовке информационных сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов.

В начале года мы писали о ситуации, когда акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы - ведомство в проектно-сметную документацию по благоустройству дворов включило расходы по подведению инженерных сетей (теплотрасса, канализация), которые уже были выполнены частными застройщиками при строительстве других объектов.

По акту надзора приняты меры по корректировке проектных документов с исключением указанных работ и суммы.

Не раз сообщалось и о других дорогих покупках акиматов. Так, к примеру, три внедорожника Tank на сумму 77 с лишним млн тенге купили районные акиматы в Актюбинской области. В требованиях на сайте госзакупок значились: функция массажа, вентиляции и подогрев сидений, премиальная акустическая система.

До этого акимат Байганинского района приобрел внедорожник Haval Tank 500 за 27 млн тенге для служебных нужд. Чиновники отметили, что все автомобили на балансе акимата старые и изношенные, и на данный момент аким района вынужден передвигаться на старом автомобиле Toyota Camry, который не позволяет ему выезжать в сельские населенные пункты.

А глава Костаная Марат Жундубаев в прошлом году объяснил покупку нового автомобиля Kia Sorento за 23 млн тенге для акимата. Градоначальник уточнил, что автомобилем будет пользоваться не только он, но и другие сотрудники аппарата акима.

Недавно мы писали, что 160 млн тенге потратят на покупку авто для чиновников в ВКО. В акимате сообщили, что такие закупки проводятся в соответствии с бюджетными планами и необходимостью обновления автопарка.