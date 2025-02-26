Служебный "Танк" купили для акимата за 27 млн тенге в Актюбинской области

Акимат Байганинского района покупает автомобиль Haval Tank 500 для служебных нужд за 27,6 млн тенге. В требованиях значились функция массажа и премиальная акустическая система, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, на сайте госсзакупок появилась заявка на покупку автомобиля в акимат Байганинского района на сумму 27 678 571 тенге.

В функциональных и технических характеристиках товара тип кузова указан как внедорожник, максимальная мощность двигателя автомобиля должна быть не менее 299 л.с./219,9кВт при 6000 оборотов в минуту.

Кроме того, среди характеристик также отделка элементов интерьера алькантарой, функция массажа и вентиляции сидений переднего и заднего ряда, панорамная крыша и премиальная акустическая система Infinity - 12 динамиков и сабвуфер.

25 февраля лот выиграла компания "West line ltd". В акимате сообщили, что заключили контракт на покупку автомобиля Haval Tank 500 стоимостью 27 млн тенге.

Для сравнения на официальном сайте автомобиль Kia Seltos стоит 13,5 млн тенге, Hyundai Tucson от 15,2 млн тенге, Toyota Land Cruiser Prado Luxe - 46,7 млн тенге.

В акимате Байганинского района необходимость приобретения подобного автомобиля объяснили тем, что площадь Байганинского района составляет 6 103 969 га. Климат района - холодная зима, жаркое и сухое лето. В районе 9 округов и 24 населенных пункта. Между округами и сельскими населенными пунктами нет подъездных дорог, а расстояния между населенными пунктами значительные.

"Сельские округа Оймауыт, Миялы и Дияр находятся на расстоянии 300 км от районного центра. Зимой, весной и осенью связь затруднена. Протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 392,8 км, из которых только 56,4 км имеют асфальтобетонное покрытие. Доля неудовлетворительных дорог составляет 85,6%", - сообщили в акимате Байганинского района.

Чиновники отметили, что все автомобили на балансе госучреждения старые и изношенные.

"Последний раз автомобиль для акимата был приобретен в 2018 году - это Kia Sorento, который с октября 2024 года не работает и находится в аварийном состоянии. На данный момент аким района вынужден передвигаться на старом автомобиле Toyota Camry 40 2006 года выпуска. Этот автомобиль не позволяет ему выезжать в сельские населенные пункты", - пояснили в районном акимате.

В январе при перераспределении свободных средств районного бюджета было запланировано приобретение служебного автомобиля. В настоящее время заключен контракт на покупку автомобиля Haval Tank 500 стоимостью 27 млн тенге.

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