"Танки" за 77 млн тенге купили акимам в Актюбинской области

Три внедорожника Tank на сумму 77 с лишним млн тенге купили районные акиматы в Актюбинской области. В требованиях на сайте госзакупок значились: функция массажа, вентиляции и подогрев сидений, премиальная акустическая система, передает "Диапазон".

Выяснилось, что еще 5 февраля купили служебный внедорожник за 26,5 млн тенге для акимата Иргизского района. В автомобиле есть функции массажа и вентиляции сидений переднего и заднего ряда, премиальная акустическая система, отделка сидении кожей Nappa.

Дешевле, за 24,1 млн тенге, покупали через сайт госзакупок служебный автомобиль для акимата Айтекебийского района. По характеристикам машина должна быть 2024 года выпуска с подогревом сидений переднего и заднего ряда, камерой кругового обзора с функцией "прозрачного" капота и акустической системой с 8 динамиками.

В итоге по всем закупкам были приобретены внедорожники Tank 500. В акимат Иргизского района приобрели Tank 500. Победителем стала компания "West Truck Service". Она уже выиграла конкурс на поставку машины и для Айтекебийского района.

Для сравнения, на официальных сайтах автомобиль Kia Seltos стоит 13,5 млн тенге, Hyundai Tucson - от 15,2 млн тенге, Toyota Land Cruiser Prado Luxe - 46,7 млн тенге.

В Иргизском районом акимате необходимость подобной техники объяснили тем, что район расположен на значительном расстоянии от областного центра. Территория очень большая, а населенные пункты далеко друг от друга.

"Особенно сложным является передвижение между населенными пунктами в зимне-весенний период, а также объезд территории района по рабочим вопросам - не каждый автомобиль подходит для таких условий. Например, во время весеннего паводка 2024 года эта проблема вызвала серьезные трудности. Учитывая площадь района и его особенности, было принято решение о приобретении внедорожного автомобиля", - объяснили в акимате Иргизского района.

В районном акимате подчеркнули, что перед покупкой автомобиля рассмотрели технические характеристики различных моделей. В результате сравнительного анализа было определено, что необходим качественный автомобиль с высоким клиренсом, так как приобретение менее надежного автомобиля привело бы к значительным эксплуатационным расходам.

"Также был рассмотрен вопрос аренды автомобиля. Однако расходы на аренду оказались не менее значительными, чем стоимость самого автомобиля при сравнении с его сроком эксплуатации. Кроме того, в районе отсутствуют автомобили, соответствующие необходимым техническим характеристикам, которые можно было бы взять в аренду для выполнения поставленных задач", - уточнили в акимате Иргизского района.

Как сообщили в акимате Айтекебийского района, служебный автомобиль для акима района последний раз приобретали в 2007 году, это был Toyota Land Cruiser Prado GX 2007. Он находился в эксплуатации 18 лет, полностью изношен, а его комплектующие стали слишком дорогими. Годовое техническое обслуживание составляет примерно 3,5 млн тенге.

Чиновники также обратили внимание, что территория Айтекебийского района составляет 36,3 тыс. кв. км, он находится в 320 км от областного центра и включает 15 округов и 27 населенных пунктов.

"Учитывая природные особенности района, высокую стоимость запчастей и необходимость их частой замены, а также сложные условия передвижения между удаленными селами, особенно по грунтовым дорогам зимой, было принято решение о приобретении нового служебного внедорожника. По результатам государственных закупок от 27 января 2025 года в собственность аппарата акима района был приобретен служебный внедорожник марки Tank 500", - ответили в акимате Айтекебийского района.

Напомним, ранее стало известно, что акимат Байганинского района приобрел внедорожник Haval Tank 500 за 27 млн тенге для служебных нужд. Чиновники отметили, что все автомобили на балансе акимата старые и изношенные, и на данный момент аким района вынужден передвигаться на старом автомобиле Toyota Camry, который не позволяет ему выезжать в сельские населенные пункты.

А глава Костаная Марат Жундубаев объяснил покупку нового автомобиля Kia Sorento за 23 млн тенге для акимата. Градоначальник уточнил, что автомобилем будет пользоваться не только он, но и другие сотрудники аппарата акима.