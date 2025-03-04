160 млн тенге потратят на покупку авто для чиновников в ВКО

В акимате ВКО пояснили, что закупки авто на 160 млн тенге для госорганов проводятся в соответствии с бюджетными планами и необходимостью обновления автопарка, передает YK-news.kz.

"Средства на приобретение автомобилей были заложены еще в 2024 году. В отдельных случаях закупки связаны с образованием новых районов, требующих обеспечения транспорта для работы", - пояснили в акимате ВКО.

Так, например, в Усть-Каменогорске приобретаются два автомобиля для акимата из-за износа имеющейся техники. В Курчумском районе обновляют служебный транспорт отдела занятости и соцпрограмм, так как старый автомобиль вышел из строя. Вновь созданный район Маркаколь получил финансирование на 7 автомобилей, а в Катон-Карагайском районе выделены средства на машину для государственного архива.

Чиновники отметили, что закупки проходят в рамках закона: объявляются конкурсы, учитываются экономически обоснованные предложения. В некоторых случаях торги проводились повторно из-за отсутствия поставщиков.

Ранее сообщалось, что акимат Байганинского района Актюбинской области приобрел внедорожник Haval Tank 500 за 27 млн тенге для служебных нужд. Чиновники отметили, что все автомобили на балансе акимата старые и изношенные, и на данный момент аким района вынужден передвигаться на старой машине.

Позже стало известно, что внедорожники также купили акиматы Иргизского и Айтекебийского районов Актюбинской области. В требованиях на сайте госзакупок значились: функция массажа, вентиляции и подогрев сидений, премиальная акустическая система.