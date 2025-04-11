Клиники Алматы обманули ФСМС на полмиллиарда тенге, заявили в фонде

В Фонде соцмедстрахования заявили, что медклиники Алматы обманули ФСМС на 550 млн тенге, оказывая фиктивные услуги, передает сайт телеканала КТК.

По данным фонда, медучреждения записывали пациентов на прием, консультировали, диагностировали и даже проводили реабилитацию. Причем больные обо всем этом вообще не подозревали.

"У нас за прошлый год выявлено приписок на общую сумму 553 миллиона тенге. Одно из самых часто используемых таких направлений – это стоматология. Это возможность увеличения количества услуг. Вместо оказанной одной, допустим, пишут, что пять. Или вообще, скажем так, не оказывают", - заявил директор филиала ФСМС по Алматы Ильяс Мухамеджан.

В итоге договор о сотрудничестве с нарушителями разорвали, а руководителям выписали штраф. Еще порядка 90 организаций исключили из списка за полное отсутствие каких-либо оказанных услуг по программе медстрахования.

Как отмечает телеканал, за прошлый год только трудоустроенные алматинцы перечислили в фонд ОСМС больше 180 миллиардов тенге. При этом они же воспользовались услугами врачей на сумму в девять раз меньше. А льготная категория горожан, напротив, в больницы обращается довольно часто. За год они израсходовали 120 миллиардов тенге. При этом государство заплатило за них всего 28.

Источник: КТК

Напомним, в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

А недавно в Высшей аудиторской палате рассказали о грубых нарушениях в работе Фонда медицинского страхования. Так, были выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Депутаты мажилиса тогда и вовсе указали на низкую заинтересованность населения в обязательном социальном медицинском страховании.

Тогда же стало известно, что ФСМС не сможет выполнять свои обязательства с 2031 года.