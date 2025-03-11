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ЧП в роддоме Семея: врачи разбираются в причинах ожога на теле новорожденного

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Рука малыша
Ребенок. Иллюстративное фото: Future Publishing/Getty Images

В Семее родители новорожденного обнаружили на теле ребенка пятна, похожие на сильный ожог. Врачи связывают это с генетической мутацией, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечается в сюжете, малыш по имени Берик-Али родился 2 марта - четвертый ребенок в молодой семье.

"Пятого числа была операция. Ко мне подошел врач - заведующий отделением реанимации. Сказал, что у него волдырь на руке. То, что обожгли. Я спрашиваю: "Как обожгли?" Они говорят, под ним был коврик, который регулировал температуру. Тут же спустилась, посмотрела. Там полностью от плеча до локтя черный ожог как будто, и волдырь висит", - рассказывает о случившемся мать ребенка Камаль Оразгалиева.

Сейчас состояние новорожденного врачи оценивают как тяжелое. Практически по всему телу - огромные волдыри будто от ожога.

Однако медики не уверены, что причиной мог стать ожог. Врачи консультировались с коллегами и не исключают, что у мальчика какая-то генетическая мутация. Но и это пока не точно.

"На сегодняшний день состояние ребенка расценивается как тяжелое. Сегодня мы провели совещание по поводу данного ребенка с центром материнства и детства на республиканском уровне. Диагноз окончательно у нас не выставлен. Ребенок переводится на санавиации в течение сегодняшнего, завтрашнего дня. Мы консультировались с врачами на республиканском уровне. Они тоже подтвердили, что это не ожоговое поражение. Что это наследственного или генетического характера изменения в организме ребенка", - сообщила замруководителя управления здравоохранения Абайской области Асем Орынбаева.

Отмечается, что в деле разбираются и правоохранительные органы - родители новорожденного написали заявление в полицию. Самого Берика-Али собираются отправить в столицу санавиацией.

Источник: КТК

Ранее в Кызылорде новорожденный ребенок получил сильные ожоги во время медицинской процедуры. В медцентре прокомментировали инцидент.

Мы также писали, что жительница Акмолинской области обвиняла медиков в смерти своего новорожденного сына. По словам женщины, ей отказали в госпитализации в первый день обращения.

В конце октября прошлого года мать троих детей из Акмолинской области обвинила врача в гибели своего четвертого ребенка. Случай разберут на уровне управления здравоохранения, затем документы направят в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Также регистрацию факта с последующим принятием процессуального решения подтвердили в полиции области.

В сентябре сообщалось, что в Актау родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2227179-chp-v-roddome-semeya-vrachi-razbirayutsya-v-prichinah-ozhoga-na-tele-novorozhdennogo/