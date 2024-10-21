Акмолинка обвинила врача в смерти ребенка

Мать троих детей из Акмолинской области обвинила врача в гибели своего четвертого ребенка. Трагедия случилась 15 октября. Женщина записала видеообращение, передает корреспондент NUR.KZ.

Как стало известно из обращения, 15 октября в Буландынскую районную больницу в городе Макинске поступила роженица. Мать троих детей ждала четвертого ребенка.

В 16 часов родился мертвый мальчик весом почти пять килограммов.

"Всю беременность я наблюдалась в поликлинике. Никаких отклонений не было. Последнюю неделю наблюдалась у акушера-гинеколога. Во время родов он кричал на меня. Врач родильного отделения очень торопился домой. Торопил, кричал: "Давай быстрее, я уже 1,5 суток на ногах". Не дожидаясь полного открытия, он начал давить на живот всем своим весом. Я стала задыхаться и теряла сознание. Но врач продолжал давить и кричать: "Тужься, тужься!".

Акушерка говорила ему, что головка еще далеко, но его и это не остановило. Наши предположения, что в смерти нашего малыша виноват врач", - рассказали роженица и ее сестра.

В управлении здравоохранения региона пояснили, что 15 октября в Буландынскую ЦРБ поступила роженица 1998 года рождения с дородовым излитием околоплодных светлых вод.

"В 16.00 произошли роды мертвым плодом мужского пола. Интранатальная гибель плода подтверждается патолого-анатомического исследованием", - отметили в ведомстве.

Данный случай разберут на уровне управления здравоохранения, затем документы направят в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

Также на обращение акмолинки отреагировали в департаменте полиции региона.

"Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Буландынского района. Материал направлен в Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Акмолинской области для проверки действий врачей Буландынской районной больницы. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Акмолинской области расследуют смерть жительницы поселка Бестобе. Женщина была беременна седьмым ребенком. По словам родных, в один из дней она сказала, что устала, хочет прилечь, но умерла. Причина неизвестна. Тело отправили на экспертизу. Срок беременности - 34 недели.

В конце прошлого года в Кокшетау умерла беременная женщина, находившаяся на большом сроке. Как сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области, предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии и ОРВИ тяжелой степени.