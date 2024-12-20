Новорожденный получил сильные ожоги в медцентре в Кызылорде
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В Кызылорде новорожденный ребенок получил сильные ожоги во время медицинской процедуры. В медцентре прокомментировали инцидент, передает телеканал "Астана".
Как рассказала казахстанка Айгерим А., несколько дней назад у ее невестки повысилось давление и ее увезли из Жанакорганского района в перинатальный центр. В городе немедленно провели операцию и мальчика поместили в реанимацию. С тех пор матери не давали увидеть малыша.
Через несколько дней, по словам Айгерим, родственники обнаружили у ребенка сильный ожог пятки, на ране образовался гной.
Как выяснилось, медики пытались взять анализ крови и спиртом обожгли ступню новорожденного. Родные недовольны тем, что врачи "допустили осложнение раны, пока малыш лежал в реанимации".
Врачи заявляют, что ребенок родился в очень тяжелом состоянии. По их словам, в связи с инцидентом будет проведено официальное расследование. Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное.
"Проводится консервативное лечение. Наносят мази, обратились к хирургу, получили консультацию. В динамике состояние ребенка улучшается.
Любая медицинская манипуляция может оказаться ошибкой. Могут быть осложнения. Мы предпримем дальнейшие меры для проверки ситуации", – прокомментировала заведующая отделением Кызылординского областного перинатального центра Лейла Хайдарова.
Напомним, в конце октября мать троих детей из Акмолинской области обвинила врача в гибели своего четвертого ребенка. Случай разберут на уровне управления здравоохранения, затем документы направят в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Также регистрацию факта с последующим принятием процессуального решения подтвердили в полиции области.
В сентябре мы писали, что в Актау родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли достичь желаемого.
Также в феврале этого года жительница Костанайской области обвинила медиков в гибели двухлетнего сына. Полиция возбудила дело по факту гибели малыша, а облздрав начал проверку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2203095-novorozhdennyy-poluchil-silnye-ozhogi-v-medcentre-v-kyzylorde/