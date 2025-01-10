Грузили ковер в машины "скорой": вызвавшее возмущение астанчан видео объяснили в УОЗ

В Управлении общественного здравоохранения Астаны прокомментировали кадры, на которых видно, что в машину скорой помощи грузят ковер, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал "Жалобы Астана". На кадрах видно, как двое мужчин грузят ковер в машину скорой помощи.

Согласно подписи к посту, видео было снято на центральном рынке Астаны.

"Вот, где находится скорая помощь, посмотрите, народ, когда ее ждем. Это просто ужас", – говорится в подписи к посту.

В управлении общественного здравоохранения столицы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что запечатленная на видео машина медиков находится на балансе ГКП на ПХВ "Городской центр психического здоровья".

"Водитель по поручению заведующего хозяйственной частью выехал в район Центрального рынка для погрузки хозяйственного товара (коврового покрытия), которое было ранее закуплено для детского отделения", – рассказали в УОЗ.

По данному факту была проведена проверка, в ходе которой было выявлено недопустимое использование служебного автотранспорта.

"В отношении водителя и завхоза были приняты дисциплинарные меры, включая строгий выговор, также были проведены профилактические беседы", – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в конце декабря В Сети распространилась информация, что на вызов к беременной астанчанке фельдшер приехал на такси. В УОЗ, комментируя информацию, сообщили о нехватке машин скорой помощи из-за роста населения столицы и увеличения количества вызов из-за сезонных заболеваний.

До этого Антикор сообщал о начале проверки станции скорой помощи в ВКО из-за жалоб пациентов. По словам пациентов, на вызовы неотложка приезжает с сильным опозданием или не приезжает вовсе. Как выяснилось, медикам не хватает машин, из-за того, что большая часть транспорта не на ходу: обновленный всего три года назад автопарк уже наполовину изношен.

А в августе карагандинцев возмутило распространившееся в Сети видео, на котором заснято, как больной лежит на полу в карете скорой помощи. В областном УОЗ по ситуации сообщили, что по данному факту инициировано проведение служебного расследования.