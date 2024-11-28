Второй случай сибирской язвы у человека диагностировали в Атырау

Вчера сибирская язва подтвердилась у одного человека в Атырау. Сегодня стало известно о втором случае заболевания - у работника того же убойного цеха, передает NUR.KZ.

Как сообщает Telegram-канал ATYRAU ONLINE, о случае информировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.

Согласно их данным, мужчина, который работал в убойном цехе КХ "Асыл-Агро", почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью самостоятельно. Сейчас он находится в больнице, ему диагностировали кожную сибирскую язву.

По словам медиков, болезнь не передается от человека к человеку - оба заболевшие контактировали с больными животными. Сейчас убойный цех, в котором погиб скот, находится на карантине до середины декабря, отмечается в публикации.

Напомним, на прошлой неделе на скотном рынке в Атырау специалисты обнаружили у мертвой коровы сибирскую язву. Из-за этого рынок был закрыт.

Позже в Атырауской области усилили меры безопасности. Как рассказал замакима региона Жасулан Бисембиев, с 20 по 25 ноября из-за отсутствия необходимых документов на скот был запрещен въезд 30 транспортным средствам, перевозившим более тысячи голов. Тем временем, от вируса погибли три коровы.

Вчера, 27 ноября, сообщалось, что сибирская язва подтвердилась у одного человека в Атырау. Почти 20 человек, которые с ним контактировали, поместили под наблюдение врачей.

Добавим, согласно информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis - грамположительной палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Отмечается, что сибирская язва у человека возникает редко, однако, когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта или через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса либо, редко, при введении зараженных запрещенных наркотиков.

К симптомам относятся бугорки и волдыри (после кожного контакта), затруднение дыхания и боль в груди (после вдыхания спор), боль в животе и кровавая диарея (после употребления в пищу зараженного мяса).

Как уточняют специалисты, сибирская язва редко встречается у людей и не передается от человека к человеку. Однако в редких случаях кожная форма сибирской язвы может передаваться от человека к человеку через прямой контакт с инфицированным лицом либо через предмет, загрязненный вследствие контакта с ним инфицированного лица.