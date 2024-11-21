Сибирскую язву обнаружили у коровы на скотном рынке в Атырау
Опубликовано:
На одном из скотных рынков Атырау у мертвой коровы обнаружили сибирскую язву. Из-за этого рынок закрыли, однако торговцы рынка этим недовольны, передает Kazinform.
По данным издания, 12 ноября на одном из скотных рынков Атырау умерла корова, привезенная из ЗКО. Позже выяснилось, что у нее была опасная болезнь.
По словам временно исполняющего обязанности руководителя Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Нуркена Баярова, животноводческий рынок закрыт.
"Сейчас рынок закрыт. Домашний скот здесь полностью вакцинирован и находится под наблюдением в течение 14 дней. Затем проведут дезинфекцию. Город не закрывается на карантин. В других местах такое заболевание не выявлено", — сообщил Нуркен Баяров.
Между тем предприниматели, продающие скот, обеспокоены временным закрытием рынки. Они боятся потерять заработок.
"Весь скот на рынке стоял рядом с умершей коровой. Если она действительно была больна, то скот, стоящий рядом, тоже должен был погибнуть", — заявил Айдос Сайфеденов.
Пока специалисты проверяют и владельцев умершей коровы, у которой выявили сибирскую язву. Отмечается, что на территории рынка находятся 56 коров, 79 овец, 7 лошадей.
Помимо этого, специалисты проверят и другие рынки Атырау.
Отметим, согласно информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis - грамположительной палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.
Отмечается, что сибирская язва у человека возникает редко, однако, когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта или через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса либо, редко, при введении зараженных запрещенных наркотиков.
К симптомам относятся бугорки и волдыри (после кожного контакта), затруднение дыхания и боль в груди (после вдыхания спор), боль в животе и кровавая диарея (после употребления в пищу зараженного мяса).
Как уточняют специалисты, сибирская язва редко встречается у людей и не передается от человека к человеку. Однако в редких случаях кожная форма сибирской язвы может передаваться от человека к человеку через прямой контакт с инфицированным лицом либо через предмет, загрязненный вследствие контакта с ним инфицированного лица.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2190375-sibirskuyu-yazvu-obnaruzhili-u-korovy-na-skotnom-rynke-v-atyrau/