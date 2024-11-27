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Коровы погибли от сибирской язвы в Атырауской области: в регионе усилили меры безопасности

Опубликовано:

Корова
Корова. Иллюстративное фото: pixabay

В Атырауской области усилили меры по нераспространению сибирской язвы. Как рассказал заместитель акима области, вирус лабораторно подтвердился у трех коров, передает AtyrauPress.

На прошлой неделе на скотном рынке в Атырау специалисты обнаружили у мертвой коровы сибирскую язву. Из-за этого рынок был закрыт.

В Атырауской области тем временем усилили меры безопасности. Как рассказал замакима региона Жасулан Бисембиев, с 20 по 25 ноября из-за отсутствия необходимых документов на скот был запрещен въезд 30 транспортным средствам, перевозившим более тысячи голов.

"На сегодня погибли три коровы, у всех лабораторно подтвердилась сибирская язва. Две коровы были завезены из ЗКО, третья - из Курмангазинского района. В Атыраускую область 80% КРС на убой поставляется из Западно-Казахстанской области. Специалисты провели лабораторные исследования первых погибших двух коров по два раза. Результаты были лабораторно подтверждены, третья корова считается условно зараженной. Скорее всего, она заразилась уже в цехе", - сказал Бисембиев.

Согласно справочнику MSD, сибирская язва может возникать у диких и домашних животных, которые пасутся на пастбище, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы, а также у других животных, таких как лошади, гиппопотамы, слоны и южноафриканские буйволы.

Бактерии сибирской язвы образуют споры, которые могут жить в почве годами. Травоядные животные заражаются во время контакта или съедания спор. Обычно сибирская язва передается людям во время контакта с инфицированным животным или животными продуктами (такими как шерсть, шкура и ворс). Споры могут обитать в животных продуктах десятилетиями и не погибают при нагревании и замораживании. Даже минимальный контакт может привести к заражению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2192916-korovy-pogibli-ot-sibirskoy-yazvy-v-atyrauskoy-oblasti-v-regione-usilili-mery-bezopasnosti/

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