Сибирская язва подтвердилась у человека в Атырау

Сибирская язва подтвердилась у одного человека в Атырау. Почти 20 человек, которые с ним контактировали, поместили под наблюдение врачей, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, в Атырау ужесточили карантинные меры. Вокруг города экстренно выставили санитарные посты, там дежурят полицейские и ветеринары.

Житель города, который заразился вирусом, работал в убойном цехе. У него кожная форма заболевания. У контактировавших с ним людей вируса не нашли.

Между тем в 66 пунктах убоя скота и торговых точках, где продают мясную продукцию, взяли пробы. Однако бактерию, которая вызывает опасную болезнь, пока не обнаружили.

На прошлой неделе на скотном рынке в Атырау специалисты обнаружили у мертвой коровы сибирскую язву. Из-за этого рынок был закрыт.

Позже в Атырауской области усилили меры безопасности. Как рассказал замакима региона Жасулан Бисембиев, с 20 по 25 ноября из-за отсутствия необходимых документов на скот был запрещен въезд 30 транспортным средствам, перевозившим более тысячи голов.

Между тем от вируса погибли три коровы.