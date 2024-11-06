Какие детские болезни перенесут в пакет ОСМС
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Глава Минздрава Акмарал Альназарова на брифинге правительства рассказала, что изменится в системе медстрахования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Акмарал Альназарова отметила, что дети от 0 до 18 лет застрахованы на 100%.
В этой связи предлагается ряд болезней перевести из ГОБМП в ОСМС.
В их числе:
- заболевания печени;
- болезни щитовидной железы;
- бронхо-легочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде;
- врожденные пороки развития;
- врожденные пороки сердца в послеоперационном периоде;
- гиперплазия предстательной железы;
- доброкачественная дисплазия молочной железы;
- заболевания верхних отделов ЖКТ;
- болезни крови и кроветворных органов;
- не воспалительные болезни женских половых органов.
"Эти болезни перейдут в пакет ОСМС", - заявила министр.
На уточняющий вопрос журналистов, будет ли государство гарантировать, что детям с такими диагнозами медпомощь будет доступна бесплатно, глава Минздрава коротко ответила: "Конечно, это конституционное право, это гарантии государства".
Также сегодня министр Альназарова рассказала, что делать родителям, чьи дети вынуждены возвращаться домой в темноте из-за перевода времени. По ее словам, родители могут договориться с работодателями о переносе графика, чтобы встречать детей после школы.
Добавим, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения предлагает со временем перейти на Единый пакет медстрахования. Сейчас в Казахстане функционирует смешанная модель медицинского страхования. И, согласно поручению главы государства, завершена работа по формированию Единого пакета медпомощи, направленная на исключение дублирования гарантированных и страховых медицинских услуг, а также на простоту и понятность его восприятия гражданами.
Напомним, что в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.
Согласно данным на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) действует с 1 января 2020 года. Основные принципы системы ОСМС:
- социальная ориентированность – за 11 млн граждан из 15 льготных категорий взносы платит государство;
- солидарная ответственность – за здоровье населения несут ответственность государство, работодатели и граждане;
- равный доступ к медпомощи – каждый застрахованный имеет право на необходимый объем медицинской помощи независимо от размера оплачиваемых взносов;
- деньги идут за пациентом – пациент может выбрать по своему предпочтению медицинскую организацию для получения медицинской услуги, если она является поставщиком Фонда;
- защита прав пациента – Фонд производит оплату медорганизациям за медуслуги только после проведения мониторинга качества и объема оказанной медпомощи.
При этом гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счет бюджетных средств предоставляется:
- гражданам Республики Казахстан,
- кандасам,
- беженцам,
- иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),
- лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).
Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2183873-kakie-detskie-bolezni-perenesut-v-paket-osms/