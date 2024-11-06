Какие детские болезни перенесут в пакет ОСМС

Глава Минздрава Акмарал Альназарова на брифинге правительства рассказала, что изменится в системе медстрахования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова отметила, что дети от 0 до 18 лет застрахованы на 100%.

В этой связи предлагается ряд болезней перевести из ГОБМП в ОСМС.

В их числе:

заболевания печени;

болезни щитовидной железы;

бронхо-легочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде;

врожденные пороки развития;

врожденные пороки сердца в послеоперационном периоде;

гиперплазия предстательной железы;

доброкачественная дисплазия молочной железы;

заболевания верхних отделов ЖКТ;

болезни крови и кроветворных органов;

не воспалительные болезни женских половых органов.

"Эти болезни перейдут в пакет ОСМС", - заявила министр.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли государство гарантировать, что детям с такими диагнозами медпомощь будет доступна бесплатно, глава Минздрава коротко ответила: "Конечно, это конституционное право, это гарантии государства".

Также сегодня министр Альназарова рассказала, что делать родителям, чьи дети вынуждены возвращаться домой в темноте из-за перевода времени. По ее словам, родители могут договориться с работодателями о переносе графика, чтобы встречать детей после школы.

Добавим, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения предлагает со временем перейти на Единый пакет медстрахования. Сейчас в Казахстане функционирует смешанная модель медицинского страхования. И, согласно поручению главы государства, завершена работа по формированию Единого пакета медпомощи, направленная на исключение дублирования гарантированных и страховых медицинских услуг, а также на простоту и понятность его восприятия гражданами.

Напомним, что в августе недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

Согласно данным на сайте "Электронного правительства", система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) действует с 1 января 2020 года. Основные принципы системы ОСМС:

социальная ориентированность – за 11 млн граждан из 15 льготных категорий взносы платит государство;

солидарная ответственность – за здоровье населения несут ответственность государство, работодатели и граждане;

равный доступ к медпомощи – каждый застрахованный имеет право на необходимый объем медицинской помощи независимо от размера оплачиваемых взносов;

деньги идут за пациентом – пациент может выбрать по своему предпочтению медицинскую организацию для получения медицинской услуги, если она является поставщиком Фонда;

защита прав пациента – Фонд производит оплату медорганизациям за медуслуги только после проведения мониторинга качества и объема оказанной медпомощи.

При этом гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счет бюджетных средств предоставляется:

гражданам Республики Казахстан,

кандасам,

беженцам,

иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство),

на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство), лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

ГОБМП оказывается гражданам независимо от статуса застрахованности.