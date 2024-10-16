"Отделались легким испугом за нарушения в 32 млрд тенге": депутат просит проверить ФСМС

Депутат Гульдара Нурумова заявила, что у ФСМС очень строгие требования к медорганизациям, при этом в самом фонде наказания лояльные, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Гульдара Нурумова на заседании мажилиса заявила, что добиться качественной медпомощи в Казахстане невозможно, пока Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) создает кабальные условия для медорганизаций.

К примеру, по словам депутата, в договоре нет конкретных сроков оплаты услуг медорганизациям, поэтому "фонд спокойно не выполняет свои обязательства, производят оплату через 3-4 месяца" - это средства, которые должны выплачиваться в виде зарплат медработникам и для содержания больниц.

При строгих правилах к медорганизациям, по словам Нурумовой, в самом фонде лояльны к собственным нарушениям.

"В целом, требования к поставщикам очень строгие в части ведения бухгалтерского учета, отчетности, штрафных санкций. При этом госаудит ВАП показал, что в нарушение статей 8 и 22 Закона об ОСМС сам фонд не обеспечил ведение бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РК.

Система наказаний внутри фонда также гораздо лояльнее, чем в отношении медицинских организаций. При этом, несмотря на грубейшие нарушения, выявленные ВАП на 32 млрд тенге все руководящие сотрудники отделались "легким испугом", получив выговоры на 1-2 месяца, а заместители руководителя назначены директорами региональных филиалов в крупных городах", - заявила депутат.

В этой связи депутат предложила:

провести ревизию договоров ФСМС на предмет их законности;

обеспечить незамедлительное ведение бухгалтерского учета в фонде;

до конца года обеспечить интеграцию информационных систем.

Напомним, летом текущего года в Высшей аудиторской палате заявили о начале аудита всех региональных подразделений Фонда социального медстрахования.

Уже ближе к концу июля ВАП сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Сообщалось, что аудит данной сферы охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций. По мнению ВАП, ФОМС также не уделяется должного внимания мониторингу качества медуслуг.

В тот же день в Фонде медстрахования отреагировали на итоги проверки Высшей аудиторской палаты. Отмечалось, что значительная часть выявленных нарушений связана с недостаточным уровнем цифровизации.

Несколько дней назад стало известно, что в Фонде медстрахования привлекли к ответственности 11 должностных лиц, в том числе один из заместителей председателя правления фонда.