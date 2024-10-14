"Могут пропускать без справки до 5 дней": врачи обратились к казахстанским родителям с опровержением

В Казахстане опровергли информацию о том, что детям во время периода подъема заболеваемости вирусными инфекциями можно пропускать школу без справки, передает NUR.KZ со ссылкой на КСЭК.

На сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК опровергли информацию, которую рассылают в соцсетях. В рассылаемом сообщении указано, что на период подъема заболеваемости вирусными инфекциями, дети могут пропускать по болезни сад и школу без справки до 5 дней. В Комитете заявили, что данная информация неприемлема на территории Казахстана.

"Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к дошкольным организациям и домам ребенка, если дети отсутствуют три и более дней, принимаются в дошкольные организации при наличии справки врача о состоянии здоровья.

Согласно санитарным правилам, обучающиеся и воспитанники, перенесшие отдельные острые заболевания, подлежат наблюдению и оздоровлению. Продолжительность пропуска по уважительной причине определяется внутренним распорядком организации образования (школой), - сказано в сообщении.

В Комитете также призвали доверять достоверной информации из официальных источников.

Напомним, на прошлой неделе в Казахстане усилили контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением о вспышке новой опасной инфекции, вызываемой вирусом Марбурга. Позже главный санитарный врач Сархат Бейсенова заявила, что случаев вируса в Казахстане нет.

Ранее санврачи обратились к казахстанцам из-за эпидемии оспы обезьян. Также сообщалось, как избежать заражения оспой. Также в августе текущего года санврачи обратились к жителям Алматы из-за увеличения заболеваемостью острыми кишечными инфекциями.

Кроме того, в Минздраве сообщали, планируют ли в Казахстане вернуть масочный режим.