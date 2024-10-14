"Могут пропускать без справки до 5 дней": врачи обратились к казахстанским родителям с опровержением
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В Казахстане опровергли информацию о том, что детям во время периода подъема заболеваемости вирусными инфекциями можно пропускать школу без справки, передает NUR.KZ со ссылкой на КСЭК.
На сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК опровергли информацию, которую рассылают в соцсетях. В рассылаемом сообщении указано, что на период подъема заболеваемости вирусными инфекциями, дети могут пропускать по болезни сад и школу без справки до 5 дней. В Комитете заявили, что данная информация неприемлема на территории Казахстана.
"Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к дошкольным организациям и домам ребенка, если дети отсутствуют три и более дней, принимаются в дошкольные организации при наличии справки врача о состоянии здоровья.
Согласно санитарным правилам, обучающиеся и воспитанники, перенесшие отдельные острые заболевания, подлежат наблюдению и оздоровлению. Продолжительность пропуска по уважительной причине определяется внутренним распорядком организации образования (школой), - сказано в сообщении.
В Комитете также призвали доверять достоверной информации из официальных источников.
Напомним, на прошлой неделе в Казахстане усилили контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением о вспышке новой опасной инфекции, вызываемой вирусом Марбурга. Позже главный санитарный врач Сархат Бейсенова заявила, что случаев вируса в Казахстане нет.
Ранее санврачи обратились к казахстанцам из-за эпидемии оспы обезьян. Также сообщалось, как избежать заражения оспой. Также в августе текущего года санврачи обратились к жителям Алматы из-за увеличения заболеваемостью острыми кишечными инфекциями.
Кроме того, в Минздраве сообщали, планируют ли в Казахстане вернуть масочный режим.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2174091-mogut-propuskat-bez-spravki-do-5-dney-vrachi-obratilis-k-kazahstanskim-roditelyam-s-oproverzheniem/
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