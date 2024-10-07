Вспышка вируса Марбург: казахстанский минздрав обратился с предупреждением

В Казахстане усилили контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением о вспышке новой опасной инфекции, вызываемой вирусом Марбурга, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

На сайте Министерства здравоохранения РК опубликовали информацию об усилении контроля за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения о вспышке вируса Марбурга.

"В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику, в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров", - отметила главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова.

В Минздраве отметили, что клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом. Также в ведомстве рекомендовали при посещении казахстанцами эндемичных стран соблюдать следующие профилактические меры:

избегать контактов с инфицированными;

остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;

не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;

не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей - бессимптомных носителей вируса;

при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью;

соблюдать правила личной гигиены.

Также в Минздраве сообщили, что специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение.

"Марбург - это опасный вирус, относящийся к филовирусам. Естественными носителями являются летучие собаки, они же - ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека.

Вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего", - сказано в сообщении.

Основные симптомы заболевания: лихорадка, боль в горле, сыпь, боль в животе, кровь из носа и глаз.

Напомним, несколько дней назад ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии - эпидемии вируса Марбург. Десятки человек заразились в Руанде, сообщалось о 10 погибших.

По информации ВОЗ, болезнь, вызванная вирусом Марбург (БВВМ), ранее известная как марбургская геморрагическая лихорадка, - тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом.

Средний коэффициент летальности заболевания составляет порядка 50%. В ходе прошлых вспышек коэффициент летальности варьировался в диапазоне 24-88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медицинской помощи.

Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется среди людей путем передачи от человека человеку. Самая крупная вспышка наблюдалась в Анголе в 2005 году. Тогда заболели 374 человека, 329 из них умерли - коэффициент летальности составил 88%.