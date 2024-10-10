Опасный вирус Марбург: что известно о вспышке и грозит ли она Казахстану

На вопрос о вирусе Марбург, недавно появившемся в мире, на брифинге в СЦК ответила главный санврач РК Сархат Бейсенова, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, зарегистрированы ли случаи вируса Марбург в Казахстане.

"Нет, в Казахстане нет", - ответила Сархат Бейсенова, и рассказала об этиологии и местам распространения этого нового опасного вируса.

Природные очаги вируса Марбург - южная, западная и центральная Африка. Это территория таких стран как ЮАР, Габон, Судан, Республика Конго, Либерия, Зимбабве, Гвинея, Кения и Руанда.

"Марбург характеризуется тяжелым течением и высокой летальностью, геморрагическим синдромом. Он также приводит к поражению печени, желудка, центральной нервной системы. Вирусом люди заражаются от летучих мышей и от больного к больному при близком контакте", - отметила санврач.

Среди симптомов:

Высокая температура;

Сильная головная боль;

Мышечная боль.

"На третий день присоединяются диарея, боли в животе, тошнота. На 5-7 день у многих больных наблюдается тяжелый геморрагический симптом – наблюдается кровопотеря. Летальный случай наступает на 8-9 день. До этого будет сильная кровопотеря и потеря сознания. Эксперты говорят, что вирус очень опасен., на сегодня против него нет вакцины, лекарства нет, лечение будет симптоматическое", - добавила спикер.

Она призвала казахстанцев, выезжающих в страны, где зафиксирован вирус, соблюдать меры эпидбезопасности.

"Мы призываем казахстанцев, выезжающих в эти страны, не вступать в контакты с больными, на природе быть аккуратными. Не потреблять непроверенное мясо. При появлении первых симптомов обращаться за медпомощью и соблюдать личную гигиену", - призвала санврач.

Также она добавила, что в целях недопущения завоза и предупреждения распространения на территории республики вообще всех карантинных и особо опасных инфекций, в том числе вируса Марбург, в международных аэропорта Казахстана проводится санитарно-карантинный контроль с проведением бесконтактного измерения температур у прибывающих пассажиров с международных рейсов.

"При выявлении лиц с повышенной температурой, с подозрением на какую-либо особо опасную инфекцию - независимо, Марбург или другая, - действия специалистов санитарно-контрольных пунктов (СКП) в пунктах пропуска осуществляются согласно алгоритму.

Есть четкий алгоритм, схема оповещения, по которой сотрудники СКП начинают отрабатывать сразу данную ситуацию. Отрабатывают они уже совместно с территориальными управлениями здравоохранения и территориальными департаментами санэпидконтроля, где имеются конкретные консультанты, которые отрабатывают такие случаи", - резюмировала Бейсенова.

Напомним, в начале октября ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии - эпидемии вируса Марбург. Десятки человек заразились в Руанде, сообщалось о 10 погибших.

По информации ВОЗ, болезнь, вызванная вирусом Марбург (БВВМ), ранее известная как марбургская геморрагическая лихорадка, - тяжелое заболевание, часто заканчивающееся летальным исходом.

Средний коэффициент летальности заболевания составляет порядка 50%. В ходе прошлых вспышек коэффициент летальности варьировался в диапазоне 24-88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медицинской помощи.

Марбургский вирус передается людям от летучих мышей и распространяется среди людей путем передачи от человека человеку. Самая крупная вспышка наблюдалась в Анголе в 2005 году. Тогда заболели 374 человека, 329 из них умерли - коэффициент летальности составил 88%.

7 октября в Минздраве РК сообщили, что в Казахстане усилили контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением о вспышке новой опасной инфекции, вызываемой вирусом Марбурга.