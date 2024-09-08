Число отравившихся в Мангистау детей приближается к 300, два ребенка в реанимации

Количество пострадавших от пищевого отправления в Мангистауской области приближается к 300. При этом, двое детей находятся в реанимации, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

По информации акимата Мангистауской области, глава региона Нурдаулет Килыбай ознакомился с состоянием здоровья школьников в областной больнице.

Сообщается, что он поручил ответственным лицам оказать всю необходимую помощь заболевшим детям и усилить режим работы в больнице. По данным акимата, сейчас здесь лечатся 67 детей, двое из них находятся под наблюдением врачей в отделении реанимации.

"В больнице оказывается соответствующее лечение. Лекарств и койко-мест достаточно. Самое главное сейчас – здоровье детей. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы пациенты быстрее выздоровели. В дальнейшем мы примем соответствующие меры и решения, связанные с этой ситуацией", – сказал Нурдаулет Килыбай.

Между тем, по данным Lada.kz, число отравившихся в Мангистау школьников приблизилось к 300. В домашних условиях лечение проходят 222 ребенка, 67 детей находятся в больнице, из них двое в реанимации.

Напомним, ранее стало известно, что в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители.

Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой. Старший брат девочки отметил, что сестра вернулась из школы уставшая и сказала, что хочет спать. Проснувшись, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2 градусов.

Позже ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона и заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова. Последняя посетила попавших в больницу детей.

Кроме того, министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова прокомментировала массовое отравление школьников в Мангистау.