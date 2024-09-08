Массовое отравление школьников в Мангистау: в Минздраве сделали заявление

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на своей странице в Facebook прокомментировала массовое отравление школьников в Мангистау, передает NUR.KZ.

Как сообщила глава Минздрава, в Мунайлинский район, где отравились школьники и сотрудники учебного заведения, направлены 10 основных и 2 дополнительные бригады областной станции скорой и неотложной медицинской помощи и 5 бригад четвертой категории обслуживания вызовов Мунайлинской центральной районной больницы.

"Дополнительно в медицинские организации выведены группы психологической помощи Областного центра психического здоровья. Ситуация касательно здоровья детей на контроле Минздрава", – заверила министр.

Напомним, ранее стало известно, что в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители.

Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой. Старший брат девочки отметил, что сестра вернулась из школы уставшая и сказала, что хочет спать. Проснувшись, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2 градусов.

Позже ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона и заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова. Последняя посетила попавших в больницу детей.

В облздраве сообщили, что направили информацию в полицию, заведено уголовное дело по статье 304 УК РК.

Добавим, что согласно статье 304 УК РК нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.