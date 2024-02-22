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Суд оштрафовал депутата Тимура Елеусизова за мат на заседании маслихата

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Тимур Елеусизов
Тимур Елеусизов. Фото: www.instagram.com/timur_yeleussizov

Суд оштрафовал депутата Тимура Елеусизова за нецензурное выражение, которое он использовал вчера на заседании маслихата Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимура Елеусизова оштрафовали на 20 МРП - 73 тыс. тенге, об этом сообщили в пресс-службе Алматинского горсуда.

Напомним, вчера во время заседания маслихата Тимур Елеусизов выразился нецензурно во время своего выступления. Доклад Елеусизова был посвящен вопросу передачи ветслужбы Алматы в Управление экологии окружающей среды.

Позднее он извинился за мат и отметил, что готов ответить за нарушение общественного порядка, как установлено законом.

Сегодня Елеусизов сообщил, что его вызвали в Управление полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062461-sud-oshtrafoval-deputata-timura-eleusizova-za-mat-na-zasedanii-maslihata/

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