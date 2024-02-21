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Депутат маслихата Алматы заматерился во время заседания (видео)

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Тимур Елеусизов
Тимур Елеусизов. Кадр из видео: заседание маслихата

Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов выразился нецензурно в ходе выступления на внеочередной XIV сессии созыва, передает корреспондент NUR.KZ.

Читая доклад, эколог не смог выговорить слово "противоэпизоотический" и, не выдержав, использовал нецензурную лексику.

"Алматы в целом является определенной органичной территориальной зоной, характеризующей эпидемиологическую ситуацию по разным болезням животных, которые проводят противоэпизо... эпиз..., б****, слово такое", - заявил депутат.

К слову, доклад Елеусизова был посвящен вопросу передачи ветслужбы Алматы в Управление экологии окружающей среды. Заболевания животных, по словам депутат, напрямую несут угрозу экологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062153-deputat-maslihata-almaty-zamaterilsya-vo-vremya-zasedaniya-video/

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