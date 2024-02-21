"Отвечу перед законом": депутат маслихата Алматы Елеусизов извинился за мат

Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов объяснил инцидент, связанный с нецензурным выражением, произошедший во время заседания, передает корреспондент NUR.KZ.

"На заседании произошел, как многие оценили, инцидент - когда было произнесено мной нецензурное слово. Да, это, действительно имело место быть.

Если мое неосознанно вырвавшееся слово нанесло кому-то моральную травму, обиду - я приношу свои искренние извинения!" - заявил Елеусизов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что готов ответить за нарушение общественного порядка, как установлено законом.

"Но в стране есть более важные темы, которые требуют решения", - добавил депутат.

Напомним, сегодня во время заседания маслихата Тимур Елеусизов выразился нецензурно во время своего выступления. Доклад Елеусизова был посвящен вопросу передачи ветслужбы Алматы в Управление экологии окружающей среды.