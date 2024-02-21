"Отвечу перед законом": депутат маслихата Алматы Елеусизов извинился за мат
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Депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов объяснил инцидент, связанный с нецензурным выражением, произошедший во время заседания, передает корреспондент NUR.KZ.
"На заседании произошел, как многие оценили, инцидент - когда было произнесено мной нецензурное слово. Да, это, действительно имело место быть.
Если мое неосознанно вырвавшееся слово нанесло кому-то моральную травму, обиду - я приношу свои искренние извинения!" - заявил Елеусизов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что готов ответить за нарушение общественного порядка, как установлено законом.
"Но в стране есть более важные темы, которые требуют решения", - добавил депутат.
Напомним, сегодня во время заседания маслихата Тимур Елеусизов выразился нецензурно во время своего выступления. Доклад Елеусизова был посвящен вопросу передачи ветслужбы Алматы в Управление экологии окружающей среды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062186-zamaterilsya-na-zasedanii-maslihata-almatinskiy-deputat-obyasnil-svoe-povedenie/