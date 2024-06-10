"Куда ушли миллиарды?": депутат о платном лечении онкологии в Казахстане

Депутат мажилиса Гульдара Нурумова сегодня на выездном заседании рассказала о случаях, когда казахстанцы вынуждены по несколько месяцев ждать записи к онкологам, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульдара Нурумова привела в пример историю 42 летней женщины.

"Молодая женщина, мать-одиночка, воспитывает дочь 4-х лет, отец инвалид на руках, и все она проходит платно. Тогда куда ушли эти миллиарды? Скажите? Которые в прошлом году вам выделялись.

В апреле прошлого года ей поставили диагноз – рак молочной железы. Она обследование прошла – ПЭТ КТ, МРТ – платно, квоту на операцию не получила – прошла платно, все анализы гистологические тоже прошла платно, тамоксифен получает до сих пор платно и большие проблемы с записями к врачам-онкологам. Тоже она проходит платно.

А куда вы тогда деньги деваете, если простые больные не могут попасть на прием? По пять месяцев надо ждать очереди на МРТ, консультацию врача, живой очереди нет", – заявила она.

В этом случае, по словам Нурумовой, начать выявляться запущенные случаи рака.

"Тоже надо сказать, что здесь результат халатной работы ФОМС (Фонд социального медицинского страхования – прим. ред.) – почему-то они держат целый год у себя на счетах и отправляют деньги в конце года. Сейчас вот сказали, что до сих пор нет финансирования.

Вот сколько раз говорили, что больные не выявляются вовремя с онкозаболеваниями – это тоже из-за того, что ФОМС не дает вовремя финансирование. И поэтому я предлагаю инициировать проверку Высшей аудиторской палатой ФОМСа за последние три года", – добавила депутат.

При этом напомним, сегодня главный внештатный онколог МЗ РК Диляра Кайдарова высказывалась о приказе Минздрава по снижению в Казахстане количества средств, выделяемых на лечение онкобольных.

Напомним, в субботу, 8 июня, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявлял, что Минздрав принял приказ о сокращении бюджета, выделяемого на лечение онкологических заболеваний.

"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня 2024 года.

Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги", – отмечал он.

На это в Минздраве ответили, что в этом году был проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам, и специалисты выявили многочисленные нарушения.

"По итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд тенге. Согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств", – заявили в ведомстве.

Для этого, по их словам, принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%.

При этом после публикации ответа Минздрава Аймагамбетов написал еще один пост, в котором назвал заявление ведомства "неуклюжим и неубедительным".

Сегодня же Аймагамбетов в очередной раз жестко высказался в адрес Минздрава.