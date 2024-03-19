Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Псевдоврачи и лже-косметологи: как будут контролировать рынок бьюти-услуг в Казахстане

Опубликовано:

Врач надевает перчатки
Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депзапрос касательно регулирования деятельности лже-врачей и косметологов, которые работают без лицензий, передает NUR.KZ.

Депутаты мажилиса направили запрос, касающийся проблем незаконной медицинской деятельности в Казахстане.

"Сейчас в социальных сетях любой человек может прорекламировать и провозгласить себя специалистом любой сферы и даже врачом, не имея специальных знаний в области медицины. Люди становятся жертвами подобных "заманивающих" реклам.

Псевдоврачи используют в своей деятельности молотки и другие непонятные средства, незарегистрированные лекарственные препараты, состав которых неизвестен", – подчеркнули мажилисмены.

Также они напомнили о случаях, когда косметические процедуры, проведенные некомпетентными "специалистами", доводили клиентов до реанимации.

На депзапрос ответил первый зампремьер-министра Роман Скляр.

Он подчеркнул, что за 2023 год было составлено 674 административных протокола за незаконную медицинскую или фармацевтическую деятельность. Для сравнения, в 2022 году их было только 284.

Однако, по его словам, госконтроль в сфере оказания медицинских услуг осуществляется только по конкретным основаниям, в том числе по обращениям физических и юридических лиц.

"Всего за 2023 год поступило 68 обращений на некачественные косметологические манипуляции и пластические операции, что на 1,8 раза больше, чем в 2022 году (37).

Проверки были проведены в 33 случаях, из которых в 20 (61%) выявлена незаконная медицинская деятельность без сертификата, лицензии, несоответствие набора помещений, оснащения утвержденным требованиям, грубые нарушения правил и стандартов оказания медицинской помощи, с причинением того или иного вреда здоровью", – сообщил он.

При этом Роман Скляр подчеркнул, что сейчас уполномоченным органом проводится работа по регламентации нормативно-правовой базы.

"Учитывая высокий риск бьюти-процедур, масштабы причинения вреда здоровью и жизни гражданам субъектами предпринимательства, осуществляющими незаконную медицинскую деятельность, низкую эффективность предусмотренных законодательством мер уполномоченным органом прорабатывается вопрос наделения надзорной функцией госоргана в сфере оказания медицинских услуг.

Кроме того, данный вопрос будет внесен на рассмотрение Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при Генеральной прокуратуре", – добавил вице-премьер.

Также на прошлой неделе вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев высказывался о проблеме салонов красоты, которые предоставляют медуслуги без лицензии. Он призвал казахстанцев жаловаться на косметологов, работающих без лицензии.

"В соответствии с предпринимательским кодексом обязательно должна быть получена жалоба. Мы не имеем право выезжать просто так и проверять малый и микробизнес", – говорил он.

Напомним, в январе жительница Кокшетау рассказала, что после процедуры плазмолифтинга у косметолога она чуть не лишилась жизни. После укола у девушки развился отек Квинке.

В начале 2023 года в Минздраве рассказали, сколько человек по всей стране пожаловались на некачественные услуги косметологов в 2022 году. Тогда сообщалось, что больше всего жалоб поступило из Шымкента и Алматы.

При этом отметим, что согласно статье 322 Уголовного кодекса РК, занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738,4 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

При этом то же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

А деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2070597-psevdovrachi-i-lzhe-kosmetologi-kak-budut-kontrolirovat-rynok-byuti-uslug-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.