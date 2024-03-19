Псевдоврачи и лже-косметологи: как будут контролировать рынок бьюти-услуг в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ответил на депзапрос касательно регулирования деятельности лже-врачей и косметологов, которые работают без лицензий, передает NUR.KZ.

Депутаты мажилиса направили запрос, касающийся проблем незаконной медицинской деятельности в Казахстане.

"Сейчас в социальных сетях любой человек может прорекламировать и провозгласить себя специалистом любой сферы и даже врачом, не имея специальных знаний в области медицины. Люди становятся жертвами подобных "заманивающих" реклам.

Псевдоврачи используют в своей деятельности молотки и другие непонятные средства, незарегистрированные лекарственные препараты, состав которых неизвестен", – подчеркнули мажилисмены.

Также они напомнили о случаях, когда косметические процедуры, проведенные некомпетентными "специалистами", доводили клиентов до реанимации.

На депзапрос ответил первый зампремьер-министра Роман Скляр.

Он подчеркнул, что за 2023 год было составлено 674 административных протокола за незаконную медицинскую или фармацевтическую деятельность. Для сравнения, в 2022 году их было только 284.

Однако, по его словам, госконтроль в сфере оказания медицинских услуг осуществляется только по конкретным основаниям, в том числе по обращениям физических и юридических лиц.

"Всего за 2023 год поступило 68 обращений на некачественные косметологические манипуляции и пластические операции, что на 1,8 раза больше, чем в 2022 году (37).

Проверки были проведены в 33 случаях, из которых в 20 (61%) выявлена незаконная медицинская деятельность без сертификата, лицензии, несоответствие набора помещений, оснащения утвержденным требованиям, грубые нарушения правил и стандартов оказания медицинской помощи, с причинением того или иного вреда здоровью", – сообщил он.

При этом Роман Скляр подчеркнул, что сейчас уполномоченным органом проводится работа по регламентации нормативно-правовой базы.

"Учитывая высокий риск бьюти-процедур, масштабы причинения вреда здоровью и жизни гражданам субъектами предпринимательства, осуществляющими незаконную медицинскую деятельность, низкую эффективность предусмотренных законодательством мер уполномоченным органом прорабатывается вопрос наделения надзорной функцией госоргана в сфере оказания медицинских услуг.

Кроме того, данный вопрос будет внесен на рассмотрение Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при Генеральной прокуратуре", – добавил вице-премьер.

Также на прошлой неделе вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев высказывался о проблеме салонов красоты, которые предоставляют медуслуги без лицензии. Он призвал казахстанцев жаловаться на косметологов, работающих без лицензии.

"В соответствии с предпринимательским кодексом обязательно должна быть получена жалоба. Мы не имеем право выезжать просто так и проверять малый и микробизнес", – говорил он.

Напомним, в январе жительница Кокшетау рассказала, что после процедуры плазмолифтинга у косметолога она чуть не лишилась жизни. После укола у девушки развился отек Квинке.

В начале 2023 года в Минздраве рассказали, сколько человек по всей стране пожаловались на некачественные услуги косметологов в 2022 году. Тогда сообщалось, что больше всего жалоб поступило из Шымкента и Алматы.

При этом отметим, что согласно статье 322 Уголовного кодекса РК, занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и (или) лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738,4 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

При этом то же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

А деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.