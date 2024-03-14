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Жаловаться на косметологов, работающих без лицензии, призвали казахстанцев в Минздраве

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Укол ботокса в лицо
Укол красоты. Иллюстративное фото: Win McNamee / Getty Images

Вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев в кулуарах сената высказался о проблеме салонов красоты, которые предоставляют медуслуги без лицензии, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили вице-министра здравоохранения РК Тимура Султангазиева о мерах, предпринимаемых против косметологов, которые нелегально предоставляют медуслуги.

"Если они занимаются медицинской деятельностью без лицензии, то потребителям необходимо обратиться в Министерство здравоохранения и Комитет медицинского фармацевтического контроля.

Наши специалисты выедут на место, проверят, действительно ли в салоне занимаются медицинской деятельностью, а у работников нет сертификата специалиста. Тогда будут приняты соответствующие меры", - заявил он.

Он подчеркнул, что инъекционные косметологические процедуры, в том числе увеличение губ, можно отнести к медицинским услугам.

Султангазиев также добавил, что специалисты Минздрава не могут выехать в какой-либо салон с проверкой без заявления от граждан.

"В соответствии с предпринимательским кодексом обязательно должна быть получена жалоба. Мы не имеем право выезжать просто так и проверять малый и микробизнес", - заявил он.

Напомним, в январе жительница Кокшетау рассказала, что после процедуры плазмолифтинга у косметолога она чуть не лишилась жизни. После укола у девушки развился отек Квинке.

В начале 2023 года в Минздраве рассказали, сколько человек по всей стране пожаловались на некачественные услуги косметологов в 2022 году. Тогда сообщалось, что больше всего жалоб поступило из Шымкента и Алматы.

Ранее мы рассказывали о популярных инъекционных процедурах, к которым прибегают казахстанки в стремлении получить идеальный овал и выразительные черты лица.

Также еще в 2021 году алматинский косметолог рассказала корреспонденту NUR.KZ, какие процедуры пользуются наибольшей популярностью среди жительниц южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2068296-zhalovatsya-na-kosmetologov-rabotayuschih-bez-litsenzii-prizvali-kazahstantsev-v-minzdrave/

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