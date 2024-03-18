Врач незаконно выписывал "Трамадол" на имя умершего человека в Риддере

Проверка прокуратуры выявила нарушения правил обращения с психотропными веществами в Риддерской городской больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ВКО.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки в Риддерской городской больнице был выявлен факт нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами.

Речь идет о препарате "Трамадол", который включен в список психотропных веществ, подлежащих контролю в соответствии с постановлением правительства №240 от 20 марта 2023 года.

Реализация и отпуск таких препаратов осуществляется исключительно по рецепту врача для пациентов с онкологическими заболеваниями.

"В нарушение указанных требований врач-онколог городской больницы выписал наркотический препарат умершему онкобольному пациенту.

Препарат был выдан по рецепту другому лицу, страдающему от употребления психоактивных веществ", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурором Риддера за нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами начато досудебное расследование по ч.1 ст.303 УК РК.

Проводятся следственные действия.

Напомним, в январе правительство Казахстана обновило список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю. В него включены еще несколько препаратов.

Ознакомиться с полным списком запрещенных веществ можно здесь.

В сентябре 2022 года пограничниками в Туркестанской области была пресечена попытка провоза 690 таблеток медицинского препарата "Трамадол" на сумму свыше 1 млн тенге. Из Казахстана их пытались вывезти в Узбекистан.

В июле того же года стало известно, что женщина продавала "Трамадол" из окна авто в Атырау. Произошедшее попало в объектив камеры Центра оперативного управления УП города.

Согласно статье 303 УК РК "Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами", нарушение правил производства, изготовления, переработки, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки, ввоза, вывоза, пересылки либо уничтожения наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, –

наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.