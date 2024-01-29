Список психотропов и наркотических средств, подлежащих контролю, расширили в Казахстане

Правительство Казахстана обновило список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю. В него включены еще несколько препаратов, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление кабмина.

Обновленный список опубликован в Эталонном банке НПА Казахстана.

Согласно постановлению правительства от 23 января 2024 года, в список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, внесены:

пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил);

брорфин;

метонитазен.

Раздел "Психотропные вещества" пополнили:

3-метоксифенциклидин;

эутилон.

В список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под контролем, добавлены:

клоназолам;

диклазепам;

флубромазолам.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ознакомиться с полным списком запрещенных веществ можно здесь.