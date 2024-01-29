Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Список психотропов и наркотических средств, подлежащих контролю, расширили в Казахстане

Опубликовано:

Ампулы лежат в коробке
Ампулы. Иллюстративное фото: Leopoldo Smith/Getty Images

Правительство Казахстана обновило список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю. В него включены еще несколько препаратов, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление кабмина.

Обновленный список опубликован в Эталонном банке НПА Казахстана.

Согласно постановлению правительства от 23 января 2024 года, в список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, внесены:

  • пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил);
  • брорфин;
  • метонитазен.

Раздел "Психотропные вещества" пополнили:

  • 3-метоксифенциклидин;
  • эутилон.

В список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под контролем, добавлены:

  • клоназолам;
  • диклазепам;
  • флубромазолам.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ознакомиться с полным списком запрещенных веществ можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057963-spisok-narkoticheskih-i-psihotropnyh-sredstv-podlezhaschih-kontrolyu-rasshirili-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.