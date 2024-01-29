Список психотропов и наркотических средств, подлежащих контролю, расширили в Казахстане
Опубликовано:
Правительство Казахстана обновило список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю. В него включены еще несколько препаратов, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление кабмина.
Обновленный список опубликован в Эталонном банке НПА Казахстана.
Согласно постановлению правительства от 23 января 2024 года, в список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, внесены:
- пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил);
- брорфин;
- метонитазен.
Раздел "Психотропные вещества" пополнили:
- 3-метоксифенциклидин;
- эутилон.
В список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под контролем, добавлены:
- клоназолам;
- диклазепам;
- флубромазолам.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ознакомиться с полным списком запрещенных веществ можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057963-spisok-narkoticheskih-i-psihotropnyh-sredstv-podlezhaschih-kontrolyu-rasshirili-v-kazahstane/