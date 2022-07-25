"Трамадол" из окна машины продавали в Атырау (видео)

Момент продажи наркотиков. Кадр из видео: Polisia.kz

Женщина продавала "Трамадол" из окна авто в Атырау. Произошедшее попало в объектив камеры Центра оперативного управления УП города, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Продажу психотропного препарата зафиксировали на видео 17 июля вечером, примерно в 20:35. Как уточнили в полиции, в микрорайоне Авангард из машины марки Skoda неизвестная женщина, сидящая на заднем сидении авто, продала четырем мужчинам неизвестное вещество.

На место событий незамедлительно выехали стражи порядка.

Автомобиль, из салона которого продавали запрещенные вещества, был остановлен в микрорайоне Жеруйык. При проверке установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту в отношении 30-летнего мужчины составлен административный протокол. Позже решением суда нарушитель лишен права управления транспортом сроком на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток.

А у пассажирки, реализующей психотропные препараты, сотрудниками полиции было изъято 13 пластинок "Трамадола" и 5 флаконов "Тропикамида".

Для вынесения решения в отношении нее назначена медицинская экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980112-tramadol-iz-okna-mashiny-prodavali-v-atyrau-video/