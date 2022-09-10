Трамадол на миллион тенге пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан

Изъятые наркотики. Фото: КНБ РК

Пограничниками в Туркестанской области была пресечена попытка провоза наркотических средств. Из Казахстана их пытались вывезти в Узбекистан, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

7 сентября на железнодорожном пункте пропуска "Сарыагаш" в Туркестанской области пограничниками пресечена попытка провоза через границу 690 таблеток медицинского препарата "Трамадол" на сумму свыше 1 млн. тенге.

Лекарство везли в вагоне грузового поезда.

"В обнаружении контрабанды пограничникам помогла бдительность и специально обученная собака по кличке Кайла", - говорится в сообщении ведомства.

По данным КНБР РК, по данному факту было возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные действия.

Напомним, что на днях Служба госохраны и полиция задержали бизнесмена, подозреваемого в сбыте наркотиков в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987152-tramadol-na-million-tenge-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-uzbekistan/