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В каком случае детские сады могут не принять ребенка, объяснили в Минздраве

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Детский сад
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Новая глава Минздрава в кулуарах коллегии ведомства ответила на жалобы родителей относительно отказов принимать в детские сады детей из-за отсутствия прививки, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра здравоохранения, в каком случае руководство детского сада может отказать в приеме детей.

"Это общепринятая мировая практика: коллективы, где более 90% детей провакцинировано, имеют свой коллективный иммунитет, если менее 90% – то тут под удар могут попасть дети этих коллективов, то есть имеют права не пускать, если менее 90% детей в этой группе не вакцинированы, там нет коллективного иммунитета", – сказала в ответ Акмарал Альназарова.

В связи с этим она указала на необходимость усилить работу по информированию родителей о вакцинации.

Также сегодня глава Минздрава Акмарал Альназарова высказалась о возможности введения ограничений для непривитых детей или штрафов для их родителей.

Напомним, еще в начале года экс-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, не планирует ли Минздрав сделать норму по иммунизации обязательной.

Кроме того, она сообщила, что министерство вместе с акиматами в 2024 году наряду с плановой вакцинацией детей будет проводить работу по дополнительной вакцинации детей, пропустивших плановые прививки в рамках национального календаря вакцинации.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, для эпидемического благополучия населения и предупреждения инфекций в Казахстане создан Национальный календарь прививок.

Отмечается, что все обязательные прививки делаются бесплатно, по месту прикрепления. Вакцинироваться необходимо детям, взрослым и по эпидемиологическим показаниям.

В перечень входят такие прививки как:

  • БЦЖ – прививка от туберкулеза;
  • ВГВ – привика от гепатита "B";
  • АбКДС – прививка от коклюша, дифтерии и столбняка;
  • Хиб – вакцина от гемофильной палочки;
  • ИПВ – инактивированная вакцина от полиомиелита;
  • ОПВ – оральная вакцина от полиомиелита;
  • Пневмо – прививка от пневмококковой инфекции;
  • ККП – прививка от кори, краснухи и паротита;
  • АДС-М – вакцина от дифтерии и столбняка;
  • ВГА – вакцина от гепатита А.

При этом, согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", граждане Казахстана имеют право на дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2062442-v-kakom-sluchae-detskie-sady-mogut-ne-prinyat-rebenka-obyasnili-v-minzdrave/

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