Могут ли родителей непривитых детей начать штрафовать в Казахстане, ответили в Минздраве

Сегодня министр здравоохранения РК в кулуарах коллегии ведомства высказалась о возможности введения ограничений для непривитых детей или штрафов для их родителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Акмарал Альназаровой, могут ли ввести в Казахстане какие-то ограничения для непривитых детей.

"Мы изучили практику других стран. Есть обязательные вакцины, например, как сейчас против кори, и есть с позиции индивидуального здоровья – то, о чем мы сегодня говорили, про вакцину против вируса папилломы человека.

Если брать обязательную вакцину, как против кори, например, то тут мы ставим под удар все население, потому что болеют у нас и дети, и взрослые, и мало того, у нас есть и летальные исходы", – заявила она.

При этом, по ее словам, в ведомстве изучили мировую практику в части стимулирования населения к вакцинации.

"В других странах есть меры по ограничению, штрафы вводят некоторые страны, поэтому здесь нам нужно, думаю, поработать. Но, думаю, нужно усилить ее (работу – прим. ред.), особенно информационную: родители осознанно, не через какие-то инструменты, ограничение и так далее, должны приходить на вакцинацию. В целом вопрос актуальный", – подчеркнула глава Минздрава.

Напомним, в начале января бывшая министр здравоохранения Ажар Гиният заявляла, что в стране наблюдается рост случаев заболеваемости по восьми инфекционным заболеваниям, в том числе корью, коклюшем и сибирской язвой.

По ее словам, из-за введенных в 2015 году норм закона, позволяющих родителям отказаться от вакцинации детей, за последние 5-7 лет накопилась неиммунная прослойка среди населения.

"По предварительным данным, на сегодняшний день около 800 тыс. детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от таких опасных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, туберкулез и другие", – подчеркивала Ажар Гиният.

При этом министр отметила, что вводить обязательную вакцинацию в Казахстане пока не планируется, но рассмотрение такой возможности зависит от эпидситуации в стране.

Согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", граждане Казахстана имеют право на дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок.