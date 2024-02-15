Почему медики добирались по сугробам к пациенту в Актюбинской области, объяснил Карабаев

Министр транспорта в кулуарах сената сегодня объяснил, почему работники "скорой" были вынуждены добираться до пациента по сугробам в Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили министру о недавнем случае, когда работникам скорой помощи в Актюбинской области пришлось по сугробам добираться до пациента. Такая же ситуация, по их словам, была и в СКО, где медики на санках везли человека с инсультом. Они поинтересовались, почему такое происходит.

"Что касается отдельных видеороликов – это была не республиканская дорога, и второе – они добирались непосредственно до пункта назначения, то есть по дороге добрались до соответствующего аула и дальше до дома добирались. А там за очистку ответственность несут местные исполнительные органы... Это вопрос к ним", – заявил в ответ министр транспорта Марат Карабаев.

Он также рассказал, на что тратятся собираемые с платных дорог средства.

"Мы несколько раз говорили. В целом только содержание республиканских дорог требует 60 млрд тенге в год, оно будет увеличиваться до 78 млрд тенге с вводом новых участков, а платность поступает 30 млрд, то есть эти средства себя не покрывают и из бюджета республиканского дополнительно финансируются.

Нехватка техники составляет 1 100 единиц. Предстоящие поступления от платных дорог будут направлены в том числе на закупку техники", – добавил Карабаев.

Министр прокомментировал вопрос о том, когда введут в эксплуатацию автодорогу Астана – Балхаш – Алматы.

"У нас в этом году в целом сейчас из 768 километров по территории дан проезд. Что такое проезд? Это значит нижний слой асфальта, по которому машины могут проезжать. Нам остается верхний слой асфальта уложить, то есть покрытие уже. Поручение дано, наша задача в этом году – обеспечить ввод в эксплуатацию. Безусловно, я обещаю обеспечить ввод в эксплуатации данных участков", – заверил он.

Напомним, ранее в соцсетях распространились кадры, на которых группа медиков 7 февраля самоотверженно добирается пешком до пациента через метель и сугробы из-за того, что машина не смогла проехать до места назначения. Оказалось, у больного было подозрение на сердечный приступ. К счастью, он не нуждался в госпитализации.

Позже аким Актюбинской области Асхат Шахаров наградил медиков за их поступок.

Другой случай произошел в селе Бесколь в Северо-Казахстанской области – из-за занесенной снегом дороги врачам "скорой" пришлось идти до пациента с инсультом пешком по сугробам, затем – везти его до машины на санках.

Между тем Карабаев сегодня сообщил, что по стране собираются повысить тарифы на платные дороги. К слову, на недавнем расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанские дороги должны быть качественными, однако пока такого не наблюдается.