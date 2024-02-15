Пациента с инсультом везли на санках врачи "скорой" на севере Казахстана

В СКО в селе Бесколь из-за занесенной снегом дороги врачам "скорой" пришлось идти до пациента с инсультом пешком по сугробам, затем - везти его до машины на санках, передает Петропавловск.news.

В медорганизации рассказали, что в 07:20 поступил вызов к 56-летнему мужчине с жалобами на онемение в левых конечностях и головокружение. Однако из-за выпавшего снега машина скорой помощи не смогла доехать до пациента. Поэтому врачам пришлось пешком идти до больного около 400 метров.

"После осмотра у пациента выявлены признаки инсульта, была оказана помощь, но эвакуацию из дома до машины скорой помощи затруднили снежные заносы.

Фельдшеры Айдар Омаров и Амир Широжеев не растерялись и приняли решение транспортировать больного на санках. Совместными усилиями с водителем Русланом Акомбаевым пациент был своевременно доставлен на госпитализацию в стационар", – сообщили в областном центре скорой медицинской помощи.

Напомним, на прошлой неделе в Сети распространились кадры, на которых группа медиков в Актюбинской области самоотверженно добирается пешком до пациента через метель и сугробы из-за того, что машина не смогла проехать до места назначения. Оказалось, у больного было подозрение на сердечный приступ. К счастью, он не нуждался в госпитализации. Позже фельдшеров наградили в акимате.

Также в Актюбинской области из-за нулевой видимости на дорогах и метели спасатели прошли 18 километров, указывая путь вездеходу. Так, они помогали медикам доставить пенсионерку в тяжелом состоянии в больницу.

В январе спасатели ВКО более 7 часов по сугробам, достигающим полутора метров в высоту, добирались до села Кайнарлы, отрезанного от других населенных пунктов, чтобы доставить беременную женщину в больницу.