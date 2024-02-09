В двух министерствах Казахстана ввели масочный режим из-за кори
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В Минпромышленности, а также в Минтранспорта РК введен масочный режим из-за осложнения эпидситуации по кори, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление делами президента.
Как сообщили в пресс-службе Управления делами президента РК, в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по кори в Министерстве промышленности и строительства, а также в Министерстве транспорта РК введены ограничительные профилактические мероприятия.
Соответствующее постановление подписано санитарным врачом Медицинского центра Управления делами президента.
"Введен масочный режим для государственных служащих. Рекомендовано проведение совещаний в онлайн-формате.
При невозможности допускается проведение в офлайн-режиме при условии соблюдения масочного режима. Также рекомендуется ограничение посещения мест массовых скоплений и мероприятий (торговые дома, кинотеатры и т.д.)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно данным официального сайта, Министерство промышленности и строительства РК расположено в Астане по адресу: проспект Кабанбай Батыра, 32/1. В этом же здании, по официальным данным, находится и Министерство торговли.
В конце 2023 года ЮНИСЕФ поставил Казахстан на первое место в мире по распространенности кори.
Напомним, 8 февраля, главный санврач Казахстана подписала постановление, в соответствии с которым медицинские маски вновь необходимо использовать работникам и посетителям в медорганизациях.
Ранее в Минздраве сообщали, что в январе, в сравнении с декабрем прошлого года, отмечается рост заболеваемости КВИ в 2,5 раза – со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.
Наибольшее количество новых случаев приходится на Алматы и Астану.
В связи с этим жителей страны призвали носить маски в помещениях с большим скоплением людей, общественном транспорте, при посещении медицинских организаций, при контакте с больным.
Вчера также стало известно, что в мажилисе парламента ввели масочный режим из-за коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2060172-v-dvuh-ministerstvah-kazahstana-vveli-masochnyy-rezhim-iz-za-kori/