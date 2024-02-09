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В двух министерствах Казахстана ввели масочный режим из-за кори

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Человек держит в руках медицинскую маску
Медицинская маска. Иллюстративное фото: Pixabay.com

В Минпромышленности, а также в Минтранспорта РК введен масочный режим из-за осложнения эпидситуации по кори, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление делами президента.

Как сообщили в пресс-службе Управления делами президента РК, в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по кори в Министерстве промышленности и строительства, а также в Министерстве транспорта РК введены ограничительные профилактические мероприятия.

Соответствующее постановление подписано санитарным врачом Медицинского центра Управления делами президента.

"Введен масочный режим для государственных служащих. Рекомендовано проведение совещаний в онлайн-формате.

При невозможности допускается проведение в офлайн-режиме при условии соблюдения масочного режима. Также рекомендуется ограничение посещения мест массовых скоплений и мероприятий (торговые дома, кинотеатры и т.д.)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным официального сайта, Министерство промышленности и строительства РК расположено в Астане по адресу: проспект Кабанбай Батыра, 32/1. В этом же здании, по официальным данным, находится и Министерство торговли.

В конце 2023 года ЮНИСЕФ поставил Казахстан на первое место в мире по распространенности кори.

Напомним, 8 февраля, главный санврач Казахстана подписала постановление, в соответствии с которым медицинские маски вновь необходимо использовать работникам и посетителям в медорганизациях.

Ранее в Минздраве сообщали, что в январе, в сравнении с декабрем прошлого года, отмечается рост заболеваемости КВИ в 2,5 раза – со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.

Наибольшее количество новых случаев приходится на Алматы и Астану.

В связи с этим жителей страны призвали носить маски в помещениях с большим скоплением людей, общественном транспорте, при посещении медицинских организаций, при контакте с больным.

Вчера также стало известно, что в мажилисе парламента ввели масочный режим из-за коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2060172-v-dvuh-ministerstvah-kazahstana-vveli-masochnyy-rezhim-iz-za-kori/

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