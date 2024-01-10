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30 лет независимости Казахстана

Почему непривитым казахстанцам приходят сообщения о вакцинации, объяснили в Минздраве

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Мужчина пишет СМС
Телефон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вице-министр здравоохранения Бейбіт Есенбаев рассказал, в каких случаях приходит SMS-оповещение от 1414 о фактах вакцинации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Когда медицинский работник производит непосредственно вакцинацию, после этого он вносит данные в информационную систему. И автоматически генерируется SMS-оповещение через 1414", – пояснил вице-министр здравоохранения.

Бейбіт Есенбаев отметил, что бывают случаи, когда SMS-оповещение приходит тем, кто не вакцинировался, и объяснил причину.

"Первый вариант – это когда медицинский работник ошибся и ввел данные другого пациента. Второй вариант – это когда информация была введена намеренно, так называемые приписки со стороны медицинских организаций. Также третий вариант – это может быть ошибка номера телефона в базе данных мобильных граждан", – сказал он.

Также, по его словам, казахстанцам приходят SMS-оповещения не только по факту их вакцинации, но и по их детям. То есть родителям приходит SMS, когда вакцинируются их дети.

"Поэтому здесь нужно гражданам обратить внимание на эти SMS-оповещения. И что делать, если ни они, ни их дети не проходили вакцинацию. Первый вариант – обратиться в Фонд социального медицинского страхования и известить о том, что данный факт вакцинации недостоверен, и уже фонд будет применять необходимые меры.

Второй вариант – в мобильном приложении eGov mobile в разделе eDensaulyq можно подать заявку на корректировку этих сведений, и там указать, что пациент не получал эту вакцину, и таким образом электронная заявка также попадет в ФСМС, и будут приняты необходимые меры", – добавил вице-министр.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где казахстанец заявляет, что получил сообщение о прохождении вакцинации от eGov, хотя никакой прививки, по его словам, не ставил.

В Минздраве ответили, что ведется электронный учет вакцинированных от вакциноуправляемых заболеваний. Медицинские работники после проведения вакцинации вносят информацию в систему. Через некоторое время пациенту приходит SMS-оповещение о прохождении вакцинации, в том числе родителям, если вакцинирован был их ребенок.

Также глава Минздрава заявляла, что в стране наблюдается рост случаев заболеваемости по восьми инфекционным заболеваниям, в том числе корью, коклюшем и сибирской язвой.

Она отметила, что из-за введенных в 2015 году норм закона, позволяющих родителям отказаться от вакцинации детей, за последние 5-7 лет накопилась неиммунная прослойка среди населения.

"По предварительным данным, на сегодняшний день около 800 тыс. детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от таких опасных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, туберкулез и другие", – подчеркивала Ажар Гиният.

Однако министр отметила, что вводить обязательную вакцинацию в Казахстане пока не планируется, но рассмотрение такой возможности зависит от эпидситуации в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2054825-pochemu-neprivitym-kazahstantsam-prihodyat-soobscheniya-o-vaktsinatsii-obyasnili-v-minzdrave/

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