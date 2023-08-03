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ВИЧ в больнице Алматы: Генпрокуратура поручила Минздраву проверить все медучреждения страны

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Медики идут по коридору больницы
Врачи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Генпрокуратура поручила Минздраву проверить медучреждения страны в связи с заражением пациентов ВИЧ в больнице Алматы, об этом сегодня сообщает официальный сайт ведомства.

Как сообщили в ведомстве, по факту заражения ВИЧ-инфекцией трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 УК РК (Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц).

В Генпрокуратуре отметили, что принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

"Заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.

Поэтому в целях предупреждения подобных фактов Генеральной прокуратурой направлено в Министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений.

Также данный вопрос находится на особом контроле генерального прокурора.

Заражение пациентов ВИЧ в Алматы

Напомним, в июне в Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что выявили заражение пациентов ЦГКБ Алматы ВИЧ-инфекцией.

Минздрав начал расследование по факту выявления ВИЧ у пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.

Позже заместитель директора ДСЭК по городу Алматы Асель Калыкова рассказала, что в результате расследования выявлен вероятный нулевой пациент.

Тогда же сообщалось, что руководство ЦГКБ Алматы отстранили от работы.

В начале августа главный санврач Айжан Есмагамбетова рассказала, могли ли пациенты в больнице Алматы заразиться ВИЧ через общий катетер или шприц.

Также она добавила, что заразившиеся ВИЧ пациенты не являются сотрудниками КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2031172-proverit-meduchrezhdeniya-kazahstana-v-svyazi-s-zarazheniem-vich-poruchila-genprokuratura/

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