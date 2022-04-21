Пострадавшего при сходе лавины в горах Алматы француза санавиацией отправили на родину

Кристоф Петьо. Фото: ЦГКБ Алматы

Пострадавшего при сходе лавины в горах Алматы гражданина Франции санавиацией отправили на родину. Ранее мужчина проходил лечение от полученных травм в Центральной городской клинической больнице Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как выяснилось, пострадавший Кристоф Петьо и сам является врачом. Несмотря на многочисленные травмы, его удалось эвакуировать, и теперь Петьо проходит лечение во Франции.

Перед тем, как покинуть алматинскую больницу, он поблагодарил врачей за оказанную помощь.

"Так получилось, что со мной произошла трагедия, в результате чего я попал в стационар. Я очень доволен казахстанской медициной и, конечно же, работой персонала клиники.

Хотел бы выразить благодарность всем медицинским работникам больницы за профессионализм, компетентность, внимательное и доброжелательное отношение. Мне очень понравилось здесь находиться. Желаю здоровья вам и вашему коллективу успехов в работе и всех благ", - заключил пациент.

Кристоф Петьо. Фото: ЦГКБ Алматы

Благодарность выразил и генеральный консул Франции Алексис Шахтахтинский за оказанную помощь его соотечественнику.

"Слова благодарности всему коллективу больницы во главе с главным врачом Улугбеком Медеубековым за добросовестное отношение к профессиональным обязанностям и за оказание всей медицинской помощи нашему соотечественнику Кристофу Петьо. Искреннее желаю вам и каждому медицинскому сотруднику больницы здоровья, счастья и успехов в трудной и благородной работе",- говорится в письме, отправленном от имени Шахтахтинского.

Напомним, что днем лавина сошла 13 апреля в районе пика Молодежный в горах Заилийского Алатау близ Алматы. Под снежной массой оказались два человека. Спасатели извлекли одного из пострадавших. После было обнаружено тело второго туриста.

Позднее стало известно, что погибший и пострадавший являются гражданами Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1966173-postradavshego-pri-shode-laviny-v-gorah-almaty-frantsuza-sanaviatsiey-otpravili-na-rodinu/