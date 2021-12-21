"Отработал впустую, ничего не сделал": астанчане об отставке министра Цоя (видео)

Алексей Цой. Фото: ortcom.kz

Вчера Алексей Цой покинул пост министра здравоохранения. Отставка главы Минздрава стала неожиданностью для казахстанцев. Журналисты решили узнать, довольны ли граждане работой теперь уже экс-министра.

Как объяснил сам Цой, он решил перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы.

Подводя итоги своей работы на посту министра, Цой отметил, что за полтора года под его руководством Минздраву удалось создать условия для реагирования на эпидугрозы.

Между тем, телеканал "Астана" решил провести опрос среди астанчан и узнать, довольны ли они работой чиновника.

"Я не медик, но работаю в больнице. Задержка зарплаты. Мне лично не нравится, как он работал. Он ничего такого не сделал";

"Как было, так и осталось. Инноваций никаких. Ничего нового не было. Отработал впустую, можно сказать. У меня и супруга медик, и мама медик бывший, так что что он был, что не было";

"Я считаю, что система здравоохранения у нас работает слабо. Мы платим страховку, все оплачиваем же на работе - удерживают у нас каждый месяц. Но по работе медиков все равно слабо: ходим, в очереди стоим. Я думаю, новый придет министр - все наладится", - поделились своим мнением жители столицы.

Отмечается, что, вопреки мнению населения, многие политологи считают, что экс-глава Минздрава отлично справился со своей работой, а потому его уход стал для них неожиданностью.

"Кто работает, того постоянно критикуют. Конечно, это нормальное явление. Все человечество у нас ведет борьбу с пандемией. Ну, простыми словами, у нас идет война. На войне командиров не меняют. А почему у нас поменяли, мне трудно понять. Я не понимаю", - поделился мнением политолог Казбек Бейсебаев.

Напомним, ранее мы писали, чем запомнился Алексей Цой на посту министра здравоохранения.

Между тем, после хода Цоя временно исполнять обязанности главы Минздрава будет вице-министр Жандос Буркитбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1947624-otrabotal-vpustuyu-nichego-ne-sdelal-astanchane-ob-otstavke-ministra-tsoya-video/