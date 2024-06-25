Британия уничтожила закупленные в пандемию средства защиты от коронавируса. $1,75 млрд пришлось списать

Почти 1,5 млрд "избыточных" фунтов стерлингов (более $1,75 млрд) потратило британское правительство во время пандемии COVID-19 на закупку защитного обмундирования для врачей и других средств индивидуальной защиты от вируса (PPE), которые позже были списаны или уничтожены.

Британская пресса уже назвала этот контракт "самым расточительным госзаказом ковидных времен".

По данным Би-би-си, по меньшей мере 1,57 млрд комплектов PPE, закупленных британским министерством здравоохранения у частной компании Full Support Healthcare (FSH), так и не понадобились медработникам, которым они предназначались, несмотря на полное соответствие необходимым требованиям.

Закупкой PPE занимался правительственный департамент здравоохранения и социального обеспечения (DHSC), где отказались давать комментарии об этом, сославшись на всеобщие выборы, которые пройдут в стране на следующей неделе.

Оппозиционная Лейбористская партия, которая на этих выборах решительно настраивается на победу, назвала госконтракт на эти закупки, заключенный правительством Бориса Джонсона, ошеломляющим расточительством.

Контракт с FSH на поставку защитных масок, респираторов, средств защиты для глаз и гигиенических фартуков на сумму 1,78 млрд фунтов был заключен в апреле 2020 года на пике всеобщей тревоги, вызванной стремительным распространением коронавируса и ростом числа связанных с ним смертей.

Он стал крупнейшим эксклюзивным договором подряда (то есть с единственным поставщиком) за весь период пандемии.

Это около 13% от общей суммы бюджетных расходов Британии на эти цели за два года пандемии ковида и в тысячи раз больше до 2020 года.

Точная прибыль, полученная компанией за выполнение контракта, неизвестна, поскольку в 2021 году владельцы фирмы — супружеская пара Сара и Ричард Стауты — вывели бизнес в офшорную зону на острове Джерси "по соображениям конфиденциальности".

При этом и компания FSH, и ее владельцы платят налоги в Великобритании, так что со стороны закона вопросов к ним не возникает.

Расследование Би-би-си показало, что из 2,02 млрд единиц PPE, поставленных FSH по заключенному контракту, только 232 млн в итоге попали в государственные больницы и другие медицинские учреждения.

Почти 750 миллионов закупленных предметов уже были сожжены или уничтожены иным образом, а еще 825 млн признаны избыточным запасом, которому почти наверняка предстоит утилизация и переработка.

Таким образом, закупленные у FHS защитные средства на сумму около 1,4 млрд фунтов стерлингов (около $1,78 млрд), не будут использованы и отправятся на вторсырье.

Еще по меньшей мере 100 млн бюджетных фунтов, согласно подсчетам Би-би-си, было потрачено за прошедшее время на хранение и уничтожение закупленных избыточных запасов.

Судя по обнаруженным данным, за два пандемийных года лишь один госконтракт превзошел сделку с FHS по масштабам, но тот был заключен с целым рядом поставщиков, предоставляющих смешанные услуги.