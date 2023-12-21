О быстром распространении нового варианта COVID-19 рассказали в ВОЗ

Эксперты ВОЗ заявили о стремительном распространении нового штамма COVID-19 JN.1. Данный вариант уже вызвал повышенный интерес исследователей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, на штамм JN.1 пришлось около 3% всех случаев заражения COVID-19, случившихся в начале ноября Через месяц на этот штамм приходилось уже 27,1% заражений во всем мире.

По мнению экспертов, данный вариант вызывает интерес из-за его стремительного распространения. В ВОЗ также заявили, что появление JN.1 может привести к увеличению заболеваемости, особенно в странах с холодной зимой.

Новый штамм получил собственное название после того, как количество обращений в отделения неотложной помощи в США достигло самого высокого уровня с февраля этого года.

Коронавирус постоянно эволюционирует в формы, которые более заразны или более приспособлены к заражению людей, включая как вакцинированных, так и тех, кто ранее переболел другими формами COVID-19.

Впервые о JN.1 сообщалось в августе. Он произошел от варианта BA.2.86, потомка омикрона. BA.2.86 не получил широкого распространения, но обеспокоил экспертов, поскольку имел десятки мутаций в своем белке-шипе. JN.1 очень похож на дополнительную мутацию белка-шипа.