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О быстром распространении нового варианта COVID-19 рассказали в ВОЗ

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COVID-19-тест
Пробирка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты ВОЗ заявили о стремительном распространении нового штамма COVID-19 JN.1. Данный вариант уже вызвал повышенный интерес исследователей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным Всемирной организации здравоохранения, на штамм JN.1 пришлось около 3% всех случаев заражения COVID-19, случившихся в начале ноября Через месяц на этот штамм приходилось уже 27,1% заражений во всем мире.

По мнению экспертов, данный вариант вызывает интерес из-за его стремительного распространения. В ВОЗ также заявили, что появление JN.1 может привести к увеличению заболеваемости, особенно в странах с холодной зимой.

Новый штамм получил собственное название после того, как количество обращений в отделения неотложной помощи в США достигло самого высокого уровня с февраля этого года.

Коронавирус постоянно эволюционирует в формы, которые более заразны или более приспособлены к заражению людей, включая как вакцинированных, так и тех, кто ранее переболел другими формами COVID-19.

Впервые о JN.1 сообщалось в августе. Он произошел от варианта BA.2.86, потомка омикрона. BA.2.86 не получил широкого распространения, но обеспокоил экспертов, поскольку имел десятки мутаций в своем белке-шипе. JN.1 очень похож на дополнительную мутацию белка-шипа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2051855-o-bystrom-rasprostranenii-novogo-varianta-covid-19-rasskazali-v-voz/

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